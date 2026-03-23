Ρόδος: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο καταστηματάρχης

Μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
REUTERS / Lukas Barth

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μαθητής στη Ρόδο το βράδυ της Κυριακής (22/03/2026) μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σε βάρος του 53χρονου καταστηματάρχη στη Ρόδο, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας για τον 15χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 15χρονος μαθητής, διασκέδαζε στο κατάστημα με φίλους του, όταν μετά την κατανάλωση ποτού αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη 43χρονος που «έλουσε» την πρώην σύζυγό του με διαλυτικό υγρό και απείλησε να κάψει το σπίτι των γονιών της στο Ηράκλειο
Ο 43χρονος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι των γονιών της και άρχισε να περιλούζει με διαλυτικό υγρό τόσο το αυτοκίνητο του πατέρα της, όσο και το δικό της ενώ της πέταξε το μπιτόνι «λούζοντας» και την ίδια
Όχημα της πυροσβεστικής και περιπολικό της αστυνομίας
Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο άτομο που αναζητούνταν για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά
Πρόκειται για τον νεαρό, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να τρέχει επί της οδού Αργοναυτών, μαζί με τον 19χρονο και τον Κλεομένη, λίγο πριν το θύμα αφήσει την τελευταία του πνοή δίπλα σε κάδο απορριμμάτων
Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο bodybuilder και Tiktoker που διακινούσε αναβολικά στην Θεσσαλονίκη
Ο 35χρονος bodybuilder φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά
Ο γνωστός bodybuilder και TikToker που συνελήφθη για αναβολικά στη Θεσσαλονίκη
