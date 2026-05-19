Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»

Συγκλονισμένη παραμένει ολόκληρη η Ρόδος, μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026).

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Αφάντου της Ρόδου, όπου αυτοκίνητο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα. Πρόκειται για τη μοιραία BMW του 44χρονου οδηγού που «έκαψε» κόκκινο φανάρι με αποτέλεσμα να χτυπήσει το ασημί όχημα που οδηγούσε η 57χρονη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με την κόρη της.

Από τη BMW απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι ο 44χρονος οδηγός, η σύντροφός του και ο γιος του. Όλοι τους γλίτωσαν από θαύμα όπως προκύπτει από την εικόνα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, δεν είχαν την ίδια τύχη οι δύο γυναίκες, το όχημα των οποίων μετατράπηκε σε άμορφη μάζα μετά το τροχαίο, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν χωρίς τις αισθήσεις τους και τελικά να καταλήξουν.

Οι στενοί συγγενείς τους παραμένουν συντετριμμένοι, την ώρα που ο 44χρονος οδηγός υποστηρίζει ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως δεν είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Ωστόσο, οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας και τα λόγια αυτοπτών μαρτύρων, οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση.

Μιλώντας στο Live News, ο αδερφός της άτυχης 57χρονης είπε από την πλευρά του: «Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα ότι ήταν αδερφή και η ανιψιά μου. Ήρθε ένας γνωστός μου και που είπε για το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και τροχαία. Μου έχουν πει για παραβίαση κόκκινου φαναριού αλλά δεν ξέρω. Είναι δικαστικά αυτά. Χάθηκαν δύο ζωές. Ήταν πολύ προσεκτική οδηγός η αδερφή μου. Θέλω να πω ότι για μια φορά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, χάσαμε δύο αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία δεν έφταιγαν».

Βίντεο ντοκουμέντο και αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Τα νέα βίντεο του «Live News» δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα στη Ρόδο, πλαισιώνουν οι περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας. Παράλληλα, δύο μέρες μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν να μάθουν την αλήθεια για το πώς χάθηκαν οι δύο γυναίκες.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στο Live News, αναφέροντας πως το όχημα του 44χρονου οδηγού είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο λίγο πριν χτυπήσει το όχημα με τις δύο γυναίκες.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, ενώ δεν φαίνεται το φανάρι, όμως από τις εικόνες, ειδικοί εκτιμούν πως η μοιραία BMW είχε αναπτύξει ταχύτητα πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Γίνεται λόγος για 140 χλμ/ ώρα, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη στο σημείο να είναι μόλις 60.

Η συνοδηγός και σύντροφος του 44χρονου οδηγού μοιραία BMW είπε στο «Live News» πως παραμένει σε σοκ. και ότι οι πόνοι που αισθάνεται περνούν σε δεύτερη μοίρα: «Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο».

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο με τις κηδείες των δύο θυμάτων. Παράλληλα, εκείνη την ώρα είναι προγραμματισμένη η απολογία του 44χρονου ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα.