Ρόδος: Συνελήφθη 63χρονος για βιασμό 71χρονης – Είχαν γνωριστεί σε γάμο

Μία νέα υπόθεση βιασμού εξετάζεται στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία μίας 71χρονης ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από έναν 63χρονο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 71χρονη γυναίκα από την Αττική, έπεσε θύμα βιασμού από τον 63χρονο που τη φιλοξενούσε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 10.09.2025 στα Μαριτσά της Ρόδου.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 63χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό.

Όπως είπε η γυναίκα στην κατάθεσή της, οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε γάμο στην Αθήνα, στα τέλη Αυγούστου και είχαν ανταλλάξει τηλέφωνα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο 63χρονος την προσκάλεσε στη Ρόδο για να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του στα Μαριτσά. Ενώ στις αρχές όλα πήγαιναν καλά, με τη σχέση τους να είναι αμιγώς φιλική, σύμφωνα με την καταγγελία, το βράδυ της Τρίτης, γύρω στα μεσάνυχτα, ο 63χρονος μπήκε στο δωμάτιό της, την ακινητοποίησε με βία και προχώρησε σε σεξουαλική πράξη παρά τη σθεναρή της αντίσταση.

Η γυναίκα κατόρθωσε να ξεφύγει και βγήκε ξυπόλητη στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια μέχρι που διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η ίδια μεταφέρθηκε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και στη συνέχεια εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τραύματα στους καρπούς της, ενδεικτικά πίεσης και ακινητοποίησης.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και οδηγήθηκε στις Αρχές, με τον ίδιο να δηλώνει ότι οι πράξεις έγιναν με συναίνεση.

Ωστόσο, η Εισαγγελία, λαμβάνοντας υπόψη τις καταθέσεις, την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία της δικογραφίας, προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για βιασμό.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω από τον Ανακριτή, ενώ έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση όχι μόνο λόγω της σοβαρότητας των καταγγελιών αλλά και λόγω της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, ο οποίος κυκλοφορεί με σκύλο συνοδό παρά το γεγονός ότι δεν είναι τυφλός.