Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη – Παραδόθηκε και η μητέρα της

Σάλος έχει προκληθεί στην Ρόδο με την εμπλοκή μιας δημοφιλούς influencer σε υπόθεση ροζ κοκαΐνης.

Η νεαρή influencer, κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών, και συγκεκριμένα ροζ κοκαΐνης προκαλώντας σκάνδαλο στην τοπική κοινωνία της Ρόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν η influencer, υπεξαίρεσε ένα αυτοκίνητο στη Ρόδο στις 29 Αυγούστου 2025, με τον υπάλληλο της εταιρείας ενοικιάσεων να καταθέτει μήνυση στην γυναίκα. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις ειδοποιήσεις.

Η υπεξαίρεση που οδήγησε στην ανακάλυψη των ναρκωτικών

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε την Πέμπτη 11.09.2025, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, που κάλεσε αμέσως τις αρχές. Όταν έφτασε στο σημείο ομάδα ΔΙΑΣ, φάνηκε ότι η απλή υπεξαίρεση, ήταν κάτι περισσότερο, σύμφωνα με τη Δημοκρατική της Ρόδου.

Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εντόπισαν μεταξύ άλλων: δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα Σάββατο 2.09.2025, όταν η μητέρα της νεαρής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.