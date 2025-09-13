Ελλάδα

Ρομπότ αναλαμβάνει δουλειά στην Ολυμπία Οδό: Με χρήση ΑΙ έγιναν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επισκευές που έκανε το ρομπότ
Πιλοτική δοκιμή ενός ρομπότ ΑΙ σε πραγματικές συνθήκες, έκανε η Ολυμπία Οδός με στόχο τη συντήρηση των οδικών υποδομών. Αυτό το σύστημα θα αναλαμβάνει κρίσιμες εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο όπως σφράγιση ρωγμών, επισκευή λακκούβων αλλά και ανανέωση διαγράμμισης και υποστήριξης άλλων εργασιών που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη παρουσία.

Το ρομπότ που επιχείρηση στην Ολυμπία Οδό, διαθέτει αισθητήρες υψηλής ακρίβειας, κάμερες και εξελιγμένους αλγόριθμους ΑΙ. Με τη βοήθεια drones, είναι ικανό να κάνει οπτικούς ελέγχους του οδοστρώματος, να εντοπίζει προβληματικές περιοχές και να τις διορθώνει, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και λειτουργίες διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως η τοποθέτηση ή η αφαίρεση κώνων ασφαλείας.

Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών προσφέρει καθοριστικά πλεονεκτήματα: ενίσχυση της ασφάλειας για τους εργαζόμενους στον δρόμο και τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την παρουσία ανθρώπων εντός ή πλησίον της κυκλοφορίας, περιορισμός των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διακοπών λόγω εργασιών συντήρησης, καθώς και ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο τετραετές ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο HERON, η Ολυμπία Οδός φιλοξένησε μέσα στο καλοκαίρι στον αυτοκινητόδρομο το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα.

Το έργο HERON φέρνει σε επαφή εταίρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να διερευνήσει, αλλά και να αξιολογήσει πώς η ρομποτική και το ΑΙ μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις υποδομές μεταφορών.

Για την Ολυμπία Οδό, αυτή η δοκιμή σηματοδοτεί μια σαφή δέσμευση προς την καινοτομία και την αναβάθμιση εργασιών συντήρησης με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, έχοντας ως κύριο γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών και των εργαζομένων.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου HERON, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

