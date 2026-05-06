Θεσσαλονίκη: «Μπλόκο» σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Βρέθηκαν 27 κιλά skunk σε βαλίτσες, 2 συλλήψεις

Συνελήφθη ο διακινητής και ο αποθηκάριος του κυκλώματος από την αστυνομία
Φωτό ΔΑΟΕ

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών η οποία διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη (Skunk) στη Θεσσαλονίκη με την αστυνομία να οδηγείται στη σύλληψη 2 ατόμων ηλικίας 28 και 24 ετών, χθες Τρίτη (5/5/2026).

Σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης, ο 28χρονος ήταν ο διακινητής των ναρκωτικών και ο 24χρονος ο «αποθηκάριος», αφού τα ναρκωτικά τα έκρυβαν σπίτι του.

Συγκεκριμένα στην κατοχή του 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 27 κιλά skunk σε 22 συσκευασίες μέσα σε τσάντες και σακ βουαγιάζ.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 22 συσκευασίες –τύπου VACUUM περιέχουσες συνολικά ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) συνολικού βάρους -27.100- γραμμαρίων,
  • 4 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -42,7- γραμμαρίων,
  • 2 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους -11,2- γραμμαρίων,
  • 2 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος XANAX,
  • συσκευασία κοκαΐνης βάρους -0,5- γραμμαρίων,
  • 160 ευρώ,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων,
  • 3 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του,
  • 2 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 2 σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις, κολλητική ταινία καθώς και ζελατίνα για τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών.

Επισημαίνεται ότι, ο 28χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την χώρα από ανακριτική Αρχή.

Φωτό ΔΑΟΕ
Φωτό ΔΑΟΕ
Φωτό ΔΑΟΕ

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως.

