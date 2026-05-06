Συγγρού: 23χρονος έτρεχε με 72χλμ./ώρα με πατίνι, συνελήφθη από την αστυνομία

Εκείνος μάλιστα είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του πατινιού για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με τα πατίνια που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, αφού και χθες (5/5/2026) 23χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί ένα στη Συγγρού.

Ο 23χρονος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγγρού και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Ο νεαρός με καταγωγή από την Αίγυπτο, έτρεχε με 72χλμ./ώρα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ενώ κινείτο στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού στο ρεύμα προς Πειραιά με πατίνι.

Συγκεκριμένα ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του πατινιού για να μπορεί να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη.

Αν και φορούσε κράνος, μαζί με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

