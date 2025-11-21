Ελλάδα

Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Νεκρός ο οδηγός

Ο ηλικιωμένος οδηγός που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Ανανεώθηκε πριν 34 λεπτά
Σαλαμίνα
Το σημείο της τραγωδίας στη Σαλαμίνα / salamina-press.gr

Τραγωδία συνέβη στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Παρασκευής 21.11.2025, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα από την προβλήτα. 

Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο έπεσε από την προβλήτα στη Σαλαμίνα, στη θάλασσα με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού.

Ο οδηγός που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την προβλήτα στα Παλούκια.

Η σορός του ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε από δύτες του Λιμενικού, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης μαζί με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το όχημα -αφού ο οδηγός είχε εκδώσει κανονικά εισιτήριο επιβίβασης- κινήθηκε ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα προς σημείο του λιμανιού όπου εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φέρι μποτ. Το αυτοκίνητο φέρεται να διένυσε αρκετά μέτρα πριν καταλήξει στο νερό. Λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει βρέθηκε σε αρκετή απόσταση από την προβλήτα, αναφέρει το salamina-press.gr.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχούς συμβάντος.

 

Κόσμος περιμένει να επβιβαστεί στα φέρι μποτ
Ένα από τα φέρι της γραμμής είχε βρεθεί «παγιδευμένο» στα στενά, καθώς δεν του επιτράπηκε ούτε να επιστρέψει στο Πέραμα ούτε να προσεγγίσει τη Σαλαμίνα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες στο λιμάνι των Παλουκίων.

 

Λόγω της διεξαγωγής ερευνών στη θαλάσσια περιοχή, είχαν διακοπεί για αρκετή ώρα τα δρομολόγια των φέρι μποτ, προκαλώντας τεράστιες ουρές στο Πέραμα.

Ελλάδα
