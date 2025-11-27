Σαλαμίνα: «Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας» ισχυρίζεται η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της

Συντετριμμένη και μετανιωμένη εμφανίζεται η 46χρονη που ομολόγησε την στυγερή δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή της που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης (27.11.25) η 46χρονη δηλώνει είναι αποφασισμένη να πει όλη την αλήθεια για τη δολοφονία της πεθεράς της.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», δήλωσε.

«Έμεινε στο αυτοκίνητο μισή ώρα πριν μπει στο σπίτι της 75χρονης σκεπτόμενη τι πάει να κάνει», ανέφερε η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα.

Η 46χρονη θα απολογηθεί την Παρασκευή στην ανακρίτρια Πειραιά. Στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι μπήκε στο σπίτι της πεθεράς της για να την κλέψει, λόγω των χρεών που έχει από τον τζόγο. Τα πράγματα ξέφυγαν και έτσι την σκότωσε χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι και ένα μπουκάλι που βρήκε στο σπίτι.

Σε δηλώσεις του στην «Κοινωνία Ώρα Mega» ο έτερος δικηγόρος της 46χρονης, Βασίλης Ταουξής, είπε:

«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο ανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», τόνισε.

«Η πελάτισσά μου και δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”». Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», επισήμανε ο δικηγόρος.