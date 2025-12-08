Ελλάδα

Σάμος: Παιδί 12 ετών διαμελίστηκε από προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια διάσωσης 37 μεταναστών

Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο
λιμενικό
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Φρικτό θάνατο βρήκε ένα παιδί μόλις 12 ετών στις ακτές της Σάμου, που μαζί με άλλους μετανάστες, προσπάθησε να φτάσει στη χώρα μας με πλοιάριο. 

Σύμφωνα με το samos24.gr, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.12.25) στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών στη Σάμο, όταν ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες πλησίαζε το νησί. 

Κατά τη διάρκεια προσέγγισης του σκάφους το παιδί, κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στη θάλασσα και βρήκε τραγικό θάνατο. 

Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Συνολικά διασώθηκαν περίπου 37 μετανάστες. 

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός του μικρού παιδιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
192
85
80
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo