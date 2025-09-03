Σαμοθράκη: «Μας κυνηγούσαν με τα αλιευτικά τους και φώναζαν εδώ είναι Τουρκία» λένε Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

«Με κυνηγούσε με το σκάφος και προσπαθούσε να πέσει πάνω μας», λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης και καπετάνιος του αλιευτικού, Φάνης Μαυροθαλασσίτης, για τους Τούρκους ψαράδες οι οποίοι δεν δίστασαν ακόμα και να πυροβολήσουν εναντίον τους στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Θάσο και τη Σαμοθράκη.



Το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 10:00 το βράδυ της Τρίτης (2.9.25) κοντά στη Σαμοθράκη και μέσα σε εγχώρια ύδατα όπως αναφέρουν οι Έλληνες ψαράδες. Ο Φάνης Μαυροθαλασσίτης που μαζί με το 14μελες πλήρωμα του αλιευτικού του βρίσκονταν στο σημείο περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη στιγμή της έντασης.

Μάλιστα, όπως ίδιος αναφέρει αναγκάστηκε να κάνει κι ελιγμούς για να μην πέσει πάνω του ένα τουρκικό αλιευτικό που τον καταδίωκε.

«Ήταν 10 το βράδυ, όταν είδαμε τα τουρκικά σκάφη που ήταν κάτω από τα έξι μίλια και στα δικά μας ύδατα. Πήγαμε μαζί και με άλλους συναδέλφους για να δούνε πώς ψαρεύουν οι Τούρκοι χωρίς προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστρέφουν τον τόπο. Όταν φτάσαμε σε μια ασφαλή απόσταση προσπάθησαν να βουλιάξουν σκάφη. Εμένα προσωπικά, είδες και το βίντεο με τους πυροβολισμούς, με κυνηγούσε το σκάφος και κοιτούσε να μας τρακάρει κι εγώ με ελιγμούς το απέφυγα. Την ώρα που περνάω από το άλλο το σκάφος για να γλιτώσω, έβγαλαν το όπλο και πυροβολούσαν», τονίζει.

Συνεχίζοντας ο Φάνης Μαυροθαλασσίτης αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν οι Έλληνες να απειλήσουν με παρόμοιο τρόπο τους Τούρκους αλιείς.

«Εμείς προσπαθούσαμε να τους αποφύγουμε και κάναμε ελιγμούς, οι οποίοι ήταν και επικίνδυνοι. Αν κάναμε και εμείς κάτι αντίστοιχο θα βουλιάζαν τα δικά μας σκάφη γιατί τα δικά τους δεν παθαίνουν τίποτα, είναι διπλάσια από τα δικά μας. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό και εμείς φύγαμε, δεν μπορείς να τους συναγωνιστείς. Δεν έχουμε καμία βοήθεια από πουθενά είμαστε μόνοι μας. Μάλιστα, μας φώναζαν να φύγουμε και ότι είναι εδώ η Τουρκία», λέει ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού και συμπληρώνει:

«Ήταν περίπου 10 με 11 τουρκικά και γύρω στα 20 τα ελληνικά. Αυτοί είχαν μέσα στο κάθε σκάφος 20 και 30 άτομα, που μπόρεσα και είδα. Στα Ελληνικά περίπου έχουμε 10 με 15. Είμασταν πολύ πιο λίγοι οι Έλληνες. Εμείς πήγαμε ειρηνικά και με το που μας είδαν βγήκαν από τα 6 μίλια. Το περαστικό έγινε ανοιχτά της Σαμοθράκης. Καλέσαμε το Λιμενικό τρεις ώρες πριν και κανένας δεν φάνηκε. Ούτε σαν θεατές να είναι εκεί και να κοιτάνε. Εμείς ξεκινήσαμε να πάμε από εδώ στην Κεραμωτή να πάμε εκεί θέλαμε γύρω στις 3 ώρες και ενημερώθηκαν όλοι. Πότε δεν ήρθε, μας είπαν θα βγάλουν σκάφος από την Αλεξανδρούπολη. Είμασταν εκεί 2 με 3 ώρες. Κοιτούσαν να βουλιάξουν σκάφη ελληνικά και μετά εμείς αποχωρήσαμε. Δεν ασχολήθηκαν, λες και δεν ήθελαν ή δεν του είπαμε».

«Ζητήσαμε βοήθεια από το Λιμεναρχείο αλλά δεν είδαμε άνθρωπο»

Στο σημείο εκείνη την ώρα ήταν και ο Παύλος Μανωλής με το δικό του σκάφος και αναφέρει ότι οι Τούρκοι τους φώναζαν ότι τα συγκεκριμένα χωρικά ύδατα ανήκουν στη χώρα τους.

«Μας φώναζαν εδώ είναι Τουρκία να φύγετε!”. Ήταν περίπου στις 22:00 το βράδυ, βρεθήκαμε όλα τα αλιευτικά στην Κεραμωτή κοντά στην Σαμοθράκη, ώστε να αντιδράσουμε και να γίνει κάτι γιατί ψαρεύουν με απαγορευμένες μεθόδους για την ΕΕ. Άρχισαν να μας κυνηγάνε και να πυροβολούν προς τα δικά μας πλοία. Πήραμε και το Λιμεναρχείο να ζητήσουμε βοήθεια και ότι αρχίσουν να μας πυροβολούν και δεν είδαμε άνθρωπο. Οι πυροβολισμοί ήταν πολύ περισσότεροι μόνο στο βίντεο που ανέβασα ακούγονται έξι».

Ρεπορτάζ: Βασίλης Σακούλεβας