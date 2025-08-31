Σαντορίνη: Αστυνομικός έσωσε άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις του – Του έκανε ΚΑΡΠΑ 20 λεπτά

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση αστυνομικού στη Σαντορίνη, που έγινε ο ήρωας ενός άνδρα κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 20 λεπτά.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου 30.08.2025, όταν μπροστά από το Επαρχείο της Σαντορίνης, ένας άνδρας κατέρρευσε. Τότε εμφανίστηκε ο αστυνομικός που υπηρετεί προσωρινά στη Σαντορίνη, που χωρίς δεύτερη σκέψη ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 20 λεπτά, έχοντας στο πλευρό του έναν πολίτη που ήταν γιατρός και πέρασε τυχαία από το σημείο.

Κλήθηκε ασθενοφόρο από τον κόσμο που βρισκόταν εκεί, όμως λόγω άλλου περιστατικού αυτό καθυστερούσε με τον αστυνομικό να συνεχίζει την προσπάθειά του μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια του αστυνομικού ήταν σωτήρια για τον άνδρα που κατέρρευσε ξαφνικά καθώς οι γιατροί στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε κατάφεραν να τον επαναφέρουν και πλεον νοσηλεύεται.