Χειροπέδες σε 40χρονη σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιόσια – Κουβαλούσε πάνω από ένα κιλό ηρωίνη

Περισσότερο από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιόσια.

Σε βάρος της 40χρονης με την ηρωίνη στα Άνω Λιόσια σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 40χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα της 22ας Ιουλίου από αστυνομικούς που περιπολούσαν στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη» σε λεωφορειακές γραμμές της Δυτικής Αττικής.

Οι αστυνομικοί τη θεώρησαν ύποπτη και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν μέσα σε σακίδιο που μετέφερε 1 κιλό και 116 γραμμάρια ηρωίνης.

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Η 40χρονη οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, όπου σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αριάδνη» συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.