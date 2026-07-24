Φωτιά σε δάσος στη Σάμο στην περιοχή Προφήτης Ηλίας

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση “Προφήτης Ηλίας” στο όρος Καρβούνη στη Σάμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30 σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή στη Σάμο, μακριά από σπίτια ή υποδομές.

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Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Επίσης έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.