Σφοδρή καταιγίδα διέκοψε την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη – Αποχώρησαν άρον άρον οι θεατές

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (24.7.26) όταν κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ξέσπασε δυνατή καταιγίδα που ανακοίνωσε τους διοργανωτές να διακόψουν την παράσταση περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της.

Η καταιγίδα ξεκίνησε ξαφνικά λίγο μετά τις 22:00, με τους θεατές της Επιδαύρου να παραμένουν αρχικά στις θέσεις τους και τους ηθοποιούς να συνεχίζουν την ερμηνεία τους, ελπίζοντας ότι η μπόρα θα κοπάσει. Παρά την αναστάτωση στις κερκίδες, η παράσταση συνεχίστηκε για λίγα ακόμη λεπτά. Ωστόσο, όταν η καταιγίδα εντάθηκε και άναψαν τα φώτα του θεάτρου, έγινε σαφές πως δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί.

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Από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή της παράστασης, ενώ ζητήθηκε από τους περίπου 6.500 θεατές να αποχωρήσουν κατά την εκκένωση του χώρου.

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Σύμφωνα με το anagnostis.org, πολλοί θεατές προσπάθησαν να προστατευτούν από τη δυνατή βροχή χρησιμοποιώντας ομπρέλες, αδιάβροχα, αλλά και τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τα πέτρινα καθίσματα του αρχαίου θεάτρου.

Ανάμεσα στους θεατές βρίσκονταν και η Ευγενία Σαμαρά που ανήρτησε σχετικό βίντεο.

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Η «Ειρήνη» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, ενώ τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς. Βάσει του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η δεύτερη προγραμματισμένη παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 21:00.