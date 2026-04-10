Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα: Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας – Αυξημένη κίνηση σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

Κορυφώνεται σήμερα Μ. Παρασκευή (10.4.26) η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με την κίνηση σταδιακά να αυξάνεται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως στη Λεωφόρο Αθηνών και την Αττική Οδό.

Η κίνηση στους δρόμους θα αυξηθεί ιδιαίτερα το μεσημέρι, οπότε και θα αποχωρήσουν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Πάσχα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την έξοδο των εκδρομέων, από τη Λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου στο διάστημα από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έχουν αναχωρήσει συνολικά 72.277 οχήματα.

Αντίστοιχα, από τη Λεωφόρο Αθηνών – Λαμίας καταγράφηκαν 50.722 διελεύσεις οχημάτων στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Συνολικά, περισσότερα από 120.000 οχήματα έχουν εγκαταλείψει την Αττική μέσα σε ένα 24ωρο, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγάλη φυγή για το Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η κίνηση στην Αττική Οδό γίνεται χωρίς προβλήματα τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ωστόσο, παρατηρείται αυξημένη κίνηση από την περιοχή της Άνω Φούσας μέχρι τα διόδια, ενώ παρόμοιο είναι και το σκηνικό στην Αθηνών Κορίνθου μέχρι την Κινέτα.

Την ίδια ώρα πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Μάλιστα, από χθες τα δρομολόγια έχουν ενισχυθεί με έκτακτες αναχωρήσεις.

Οπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλής Φάτσιος, «φέτος η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητες στο 100% και από τους δυο σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια. Χθες, είχαν προστεθεί 150 έξτρα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, πέραν των 250 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 50 έξτρα δρομολόγια. H κίνηση σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από τον σταθμό των Λιοσίων είναι αυξημένη περίπου 10%.»

Οι προορισμοί με αυξημένη κίνηση είναι η Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία και η Θεσσαλία.

Λιμάνια

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια της Αττικής, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τη Μεγάλη Πέμπτη. Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 16 απόπλοι πλοίων, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να διαμορφώνεται σε 12.338 αναχωρήσεις επιβατών, σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων. Προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν συνολικά 38 αναχωρήσεις πλοίων, εκ των οποίων οι 23 με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και οι 15 με υδροπτέρυγα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 5.690 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, ενώ επιπλέον εκτελούνται τέσσερα δρομολόγια προς το Μαρμάρι. Την ίδια ώρα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε περίπου 2.200 άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντονης κινητικότητας που καταγράφηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν κορυφώθηκε η πασχαλινή έξοδος.

Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 20 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.551 επιβάτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 23 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 14 με υδροπτέρυγα, μεταφέροντας 9.793 ταξιδιώτες.

Αντίστοιχα, από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 11 αναχωρήσεις με 9.228 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων δρομολογίων προς το Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια με συνολικά 2.587 αναχωρήσεις επιβατών.