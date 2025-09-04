Συμβαίνει τώρα:
Σε φαρμακείο στον Πειραιά η αρπαγή του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη

Η 35χρονη που δηλώνει μητέρα του βρέφους ζητιάνευε σε λεωφορείο στον Πειραιά και εκεί γνώρισε τον άνδρα, ο οποίος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει
Το σημείο που βρέθηκε το βρέφος κοντά στην Ακρόπολη
Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του 30 ημερών μωρού που βρέθηκε μόνο και αβοήθητο σε καροτσάκι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η αρπαγή του 30 ημερών μωρού έγινε στον Πειραιά με το βρέφος να εντοπίζεται κοντά στην Ακρόπολη από μια γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης (03.09.2025).

Ολα ξεκίνησαν μέσα σε ένα λεωφορείο στην περιοχή του Πειραιά όπου η 35χρονη η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους ζητιάνευε. Εκεί γνώρισε τον άνδρα, ο οποίος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει και της είπε να πάνε σε ένα φαρμακείο προκειμένου να της αγοράσει γάλα για το μωρό. Τότε ο άνδρας της άρπαξε το παιδί.

Η 35χρονη κατήγγειλε στο περιστατικό στο ΑΤ Καμινίων με την αστυνομία να την συλλαμβάνει για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος εντοπίστηκε στην οδό Καλλιρόης κοντά στην Ακρόπολη μέσα σε ένα καροτσάκι σούπερ μάρκετ από μια 54χρονη γυναίκα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Παράλληλα προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ έτσι ώστε να φτάσουν στον άνθρωπο που παράτησε το παιδί και να διασταυρώσουν τα λεγόμενα της 35χρονης. Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αν πίσω και από αυτή την αρπαγή του μωρού βρίσκεται ο άνθρωπος που τον περασμένο Μάιο είχε εξαφανιστεί με ένα βρέφος έξι μηνών από σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας.

Και τότε με το πρόσχημα ότι ήθελε να αγοράσει κάτι στην μητέρα για να βοηθήσει το βρέφος το είχε αρπάξει και το άφησε μετά από ώρα δίπλα σε κάδο στον Άλιμο.

