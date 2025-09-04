Συνελήφθη γυναίκα που δηλώνει μητέρα του βρέφους το οποίο εντοπίστηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το μωρό 30 ημερών το οποίο βρέθηκε σε καροτσάκι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη με την αστυνομία να συλλαμβάνει την γυναίκα που εμφανίστηκε ως η μητέρα του.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές ότι είναι η μητέρα του βρέφους, επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων. Εκεί κατήγγειλε ότι άγνωστος άνδρας της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με την αστυνομία η σύλληψη έγινε για παραμέληση ανηλίκου και γι’ αυτό λόγο σχηματίστηκε δικογραφία και πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (4/9) ενώπιον του εισαγγελέα.

Η 35χρονη που δηλώνει μητέρα του, κατήγγειλε την αρπαγή στο αστυνομικό τμήμα το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Καμινίων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε ότι της το πήραν από σούπερ μάρκετ της περιοχής, όταν ένας άγνωστος άνδρας προσφέρθηκε να τη βοηθήσει στα ψώνια.

Το 30 ημερών βρέφος εντοπίστηκε γύρω στις οκτώ το βράδυ της Τετάρτης από μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης κοντά στην Ακρόπολη.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Παράλληλα προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ έτσι ώστε να φτάσουν στον άνθρωπο που παράτησε το παιδί.

Αν ισχύουν οι παραπάνω καταγγελίες πρόκειται για μια ανάλογη υπόθεση με αυτή στον Άλιμο τον περασμένο Μάιο όταν ένα μωρό είχε βρεθεί δίπλα σε έναν κάδο. Τότε η 43χρονη γιαγιά του είχε καταγγείλει την αρπαγή του από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη υποστήριξε πως ενώ βρισκόταν με το βρέφος μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια, ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως την πλησίασε, ζητώντας από την ίδια να αγοράσει το παιδί. Εκείνη είπε πως αρνήθηκε με τον άνδρα να αρπάζει το βρέφος και να τρέπεται σε φυγή.

Λίγες ώρες αργότερα το μωρό βρέθηκε στον Άλιμο.