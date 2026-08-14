Σε κατάσταση «Red Code» και τον Δεκαπενταύγουστο οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Άνεμοι έως και 9 μποφόρ

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με «κόκκινο συναγερμό» (Red Code), θα βρίσκεται η χώρα και τον Δεκαπενταύγουστο, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές. Οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση φωτιάς.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε σημαντικό μέρος της χώρας ο κίνδυνος για πυρκαγιές προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 τον Δεκαενταυγουστο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) τίθενται οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για τον Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.