Φωτιά στη Βάρδα στην Ηλεία – Στη μάχη της κατάσβεσης και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας το απόγευμα της Παρασκευής (14/8), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στην Ηλεία περίπου στις 17:30 και αμέσως δόθηκε εντολή για την αποστολή επίγειων και εναέριων δυνάμεων στην περιοχή.

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Στη μάχη για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Την ίδια ώρα, για να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Όπως αναφέρει το IliaLive, ο καιρός στην Ηλεία, έχει δύο όψεις καθώς στα νότια και ορεινά του νομού την ίδια ώρα σημειώνονται ασθενείς βροχές, μέχρι και έξω από τον Πύργο στην περιοχή της Σπιάντζας.