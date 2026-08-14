Φεύγουν τα πλοία από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο: Πρόσθετα δρομολόγια για να εξυπηρετηθούν οι εξοδούχοι του Δεκαπενταύγουστου

Κανονικά εκτελούνται από το απόγευμα της Παρασκευής (14.08.2026) τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου. Η ακτοπλοϊκή κίνηση έχει επιστρέψει σε ομαλούς ρυθμούς, την ώρα που συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου, έπειτα από την πρωινή αναστάτωση που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι, οδηγώντας σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις.

Τα πλοία αναχωρούν πλέον κανονικά και τα δρομολόγια εκτελούνται βάσει του προγραμματισμού, καθώς συνεχίζεται η αυξημένη μετακίνηση των εκδρομέων και των αδειούχων του Δεκαπενταύγουστου προς τα νησιά. Από το Λαύριο έχουν προβλεφθεί επιπλέον αναχωρήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενώ οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

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Κανονικά οι αναχωρήσεις των πλοίων από τη Ραφήνα

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μετά την άρση του απαγορευτικού πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις από τη Ραφήνα.

Στις 16:00 αναχώρησε το «Αικατερίνη Π.» με προορισμό την Τήνο και τη Μύκονο και στις 16:15 το «Fast Ferries Andros» για τους ίδιους προορισμούς.

Στις 18:00 ακολούθησε το «Superferry» για Ανδρο, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το «Andros Queen» στις 18:45 για Τήνο και Μύκονο και το «Andros King» στις 19:15 για Ανδρο.

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Ενισχυμένα δρομολόγια από το Λαύριο

Ομαλοποιημένη είναι η εικόνα και στο λιμάνι του Λαυρίου. Στις 16:00 αναχώρησαν το «Superstar» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο και το «Terra Jet 2» για Τήνο, Μύκονο και Πάρο.

Για τις 17:45 είχε προγραμματιστεί η αναχώρηση του «Superrunner Jet» για Ανδρο και Μύκονο, ενώ στις 23:55 αναμένεται να αναχωρήσει το «Aqua Blue» με προορισμό τον Αγιο Ευστράτιο, τη Λήμνο και την Καβάλα.

Στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί επίσης η αναχώρηση του «Αρτεμις» από το Λαύριο για τη Μήλο.

Από το λιμάνι του Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση διεξάγεται επίσης κανονικά.

Παραμένουν ισχυροί οι άνεμοι

Παρά την άρση του απαγορευτικού και την αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, οι καιρικές συνθήκες παραμένουν μεταβαλλόμενες και οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν μεταβούν στα λιμάνια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες νέες αλλαγές στα δρομολόγια.