Τέσσερις συλλήψεις σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις πυροπροστασίας

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν μέσα σε ένα 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας, την ώρα που ο κίνδυνος για πυρκαγιά παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς σε δύο από τις περιοχές ο δείκτης κινδύνου είχε φτάσει στην κατηγορία 5.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έπειτα από ελέγχους των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Πρόκειται για περιστατικά με εργασίες, άναμμα φωτιάς και χρήση ψησταριάς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα από 3.000 έως 3.750 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο συλλήψεις στη Μυτιλήνη

Στη Μυτιλήνη, δύο άνδρες ηλικίας 28 και 44 ετών συνελήφθησαν την Πέμπτη (13/8), καθώς περίπου στις 20:00 πραγματοποιούσαν εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα με αλυσίδα μέσα σε γεωργική έκταση με ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Πηγής.

Την ημέρα εκείνη ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου. Για την παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Άναψε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Πάτρα

Στην Πάτρα συνελήφθη ένας 53χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου στις 21:30 της Πέμπτης άναψε και διατηρούσε φωτιά σε σωρό με ξερά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στην Ανθούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή ήταν κατηγορίας 4. Σε βάρος του 53χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Συνελήφθη για ψησταριά κοντά σε δασική έκταση

Η τέταρτη σύλληψη έγινε την Παρασκευή (14/8) στον Κάλαμο. Ένας 31χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 14:40 να χρησιμοποιεί ψησταριά κοντά σε δασική έκταση, παρά το γεγονός ότι η περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιά.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

296 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις, συνολικού ύψους 1.127.843,21 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 266, ποσοστό 89,86%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 30, ποσοστό 10,14%, από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους, υπενθυμίζοντας ότι μεγάλο μέρος των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια. Για τον λόγο αυτό ζητείται ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή οποιασδήποτε δραστηριότητας μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.