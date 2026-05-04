Σε νοσοκομείο της Πάτρας 11χρονος που έπεσε πάνω του ανήλικος με πατίνι – Θα υποβληθεί σε χειρουργείο

Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πάτρας
Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας μεταφέρθηκε ένας 11χρονος μετά από ατύχημα που είχε με πατίνι σε πλατεία της Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το παιδί χτύπησε σοβαρά στο πόδι όταν ένα άλλο παιδί έπεσε πάνω του με ένα πατίνι στην Κυπαρισσία.  

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία, όταν τα δύο έπαιζαν στο σημείο.

Το παιδί που είχε το πατίνι, φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στο 11χρονο παιδί, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπεδικό πρόβλημα.

Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος.

Ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη.

Πριν από λίγες μέρες στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ακόμα ένα παιδί που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με πατίνι. Και αυτό το παιδί, οδηγήθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας, απ΄ όπου σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. 

