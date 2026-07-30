Φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Κάλυμνο και Άνδρο: Καίγεται το φοινικόδασος της Πρέβελης, οι φλόγες μπήκαν σε αυλές – Live όλες οι εξελίξεις

Οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στα νησιά, κάνουν πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών που μαίνονται στο Ρέθυμνο, την Πάρο, την Άνδρο και την Κάλυμνο. Οι ριπές των ανέμων ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και πρακτικά «καθηλώνουν» τα εναέρια μέσα που δεν μπορούν να επιχειρήσουν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο και την Πάρο. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα στις μεγάλες πυρκαγιές της χώρας μας εδώ.
Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια που προκλήθηκε. Όπως γράψαμε, από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, έφτασε στην Κρήτη από την Αθήνα Ειδικό Κλιμάκιο που συνεργάζεται με το τοπικό ΑΚΑΕΕ (Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).
Εκτός από τις έρευνες που διεξάγει η Πυροσβεστική, γίνονται έρευνες και από την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές από την περιοχή της Κρύας Βρύσης, αλλά και από άλλες, κοντά στο μέτωπο της φονικής πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των προσαχθέντων είναι και κάποια συγγενικά πρόσωπα που συνδέονται με πολή σοβαρή ποινική υπόθεση του Ηρακλείου. Ο ένας αφέθηκε ελεύθερος κι άλλος έχει συλληφθεί για ένα όπλο που βρέθηκε.
Η μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται στην Κάλυμνο, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι πυροσβεστικές και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30.07.2026) στην περιοχή Βαθύ.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.
Όπως ανέφερε, η μάχη στο πύρινο μέτωπο συνεχίζεται, ενώ επί ποδός βρίσκεται ολόκληρος ο κρατικός και δημοτικός μηχανισμός, με σημαντική συμβολή και των ενισχύσεων που έφθασαν στο νησί, μεταξύ των οποίων και οι δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ.
«Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να εφησυχάσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Ο κ. Μαστροκούκος ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με το πρώτο φως της ημέρας, φαίνεται πως έχουν υποστεί ζημιές μία κατοικία και ένα αυτοκίνητο. Η ακριβής έκταση των ζημιών θα αποτυπωθεί μετά τους απαραίτητους ελέγχους από τα αρμόδια συνεργεία.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, υπό τον φόβο πιθανών αναζωπυρώσεων.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο έπειτα από τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις από την φωτιά που εκδηλώθηκε προχθές, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 ωστόσο στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο τους.
Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.
Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.
Παράλληλα μέσω μηνυμάτων του 112 που εστάλησαν σήμερα οι κάτοικοι των οικισμών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά κλήθηκαν να απομακρυνθούν απ' αυτούς και να κατευθυνθούν προς Δρυό και Αλυκή.
Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στις εξής περιοχές:
- Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
- Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
- Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).
Σε πλήρη εξέλιξη και με εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κάλυμνο, με το ενεργό μέτωπο να κατευθύνεται πλέον νοτιοανατολικά προς την περιοχή «Χαλή», σύμφωνα με το Kalymnos News.
Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ ο έντονος θαλάσσιος κυματισμός δεν βοήθησε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να κάνουν ασφαλή υδροληψία, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στη βάση τους.
Στη μάχη της κατάσβεσης μετέχουν η ομάδα ΕΜΟΔΕ που μεταφέρθηκε από τη Ρόδο με ελικόπτερο, προσωπικό από το τοπικό εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Καλύμνου, ενώ στο νησί καταφθάνουν δυνάμεις από την Κω, με επικεφαλής τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το NeaKriti.gr,σώθηκε η Ιερά Μονή Πρέβελη, που βρίσκεται πολύ κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.
Το μοναστήρι δεν υπέστη ζημιές χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και όλων των δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή.
Το 80% του φοινικόδασους έχει καεί σύμφωνα με πληροφορίες.
Οριοθετήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά το μέτωπο στο Κυπαρίσσι
Ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε μετά τη σύλληψή του για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί.
Η Εισαγγελία Σύρου αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος, όπως και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που είχαν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση.
Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Μπιζάς ανέφερε ότι υπηρετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
Παράλληλα, τόνισε πως από την πρώτη στιγμή βασική του προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η προστασία της Πάρου.
Η ανάρτηση του Δημάρχου Πάρου
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ το θεσμό του Δημάρχου και το νησί μου διαχρονικά, ως έπαρχος και ως Δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, φαινόμενο δυστυχώς συχνό στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά.
Πρωτίστως, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου, προς το σκοπό δε αυτό, υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους Εθελοντές δασοπυροσβέστες και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες, δεν μπορώ όμως να μην δηλώσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε το Δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, για να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, με τρόπο όμως που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και την προσφορά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους.
Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, στους αιρετούς της Πάρου που συμπαραστάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις δημόσια και στους Νομικούς Παραστάτες του Δήμου Πάρου, που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη βοήθεια και την ηθική τους συμπαράσταση.
Κ.Μ.
Οι μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο στις 29 και 30 Ιουλίου 2026 κατέκαψαν περίπου 45.000 στρέμματα γης.
Η εκτίμηση έγινε από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η οποία επεξεργάστηκε δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus.
Στον υπολογισμό δεν έχουν συμπεριληφθεί οι εκτάσεις που κάηκαν από τη νέα φωτιά στην περιοχή της Πρέβελης.
Η δορυφορική εικόνα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουλίου, στις 12:13 ώρα Ελλάδας, όταν στην περιοχή υπήρχαν ακόμη ενεργές εστίες φωτιάς.
Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στην Άνδρο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Έχουν εκδοθεί και μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.
Ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στην Άνδρο μεταφέρθηκε με ελαφρά εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας του νησιού.
«Σε πολλαπλά μέτωπα επιχειρούν από χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνοντας «νυχθημερόν μάχες για την αντιμετώπιση της πύρινης λαίλαπας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε για τις δασικές πυρκαγιές.
Ο κ. Βαθρακογιάννης αρχικά, αναφερόμενος στη χθεσινή μέρα τόνισε ότι «ήταν μία δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα» και προσέθεσε: «Χάθηκαν στο βωμό του καθήκοντος τρεις συνάδελφοι πυροσβέστες. Ο Εποχικός Πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Στρατιδάκης Εμμανουήλ στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου αλλά και ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος, στην πυρκαγιά του Γυθείου. Σύσσωμη η πολιτική και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζουν για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους».
Σχετικά με τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ο κ. Βαθρακογιάννης είπε ότι οι δυνάμεις επιχειρούν χθες και σήμερα κυρίως σε Πάρο, Τρίκαλα, Μεσσηνία, Βοιωτία, Γύθειο, Κάλυμνο, Άνδρο, Νάξο, Λέσβο, Ρέθυμνο, Σητεία και Ηράκλειο Κρήτης ενώ όπως επισήμανε τις επόμενες ώρες όλα τα μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον δυνάμεις.
Όπως σημείωσε, οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
«Αυτήν τη στιγμή στο νησί της Πάρου συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στις πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Στο Ρέθυμνο, χρειάστηκε να εκδοθούν 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση.
Είναι αυτονόητο ότι η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος της χώρας μας δημιουργεί δυσκολίες στην άμεση μετάβαση και ανάπτυξη των δυνάμεων. Παρόλα αυτά κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από Αττική, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και μετέβησαν στα πεδία των επιχειρήσεων», ανέφερε.
Όπως υπογράμμισε οι Υπηρεσίες τους Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια έχουν τεθεί και παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα τόνισε ότι τα κατά τόπους Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια.
Επιπλέον επισήμανε ότι στο έργο της κατάσβεσης, δίπλα τους, συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας αλλά και Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων της Πολιτικής Προστασίας.
«Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.
Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν, σε κάθε περίπτωση ευνοούν την επέκταση των πυρκαγιών. Για αύριο, προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί», υπογράμμισε ενώ απηύθυνε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Για ακραίες τιμές ανέμων έκανε λόγο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μιλώντας για τις φωτές στην Κρήτη, που μέσα σε όλα, τόνισε ότι ίσως να υπάρξει από το βράδυ μία μικρή εξασθένηση των ανέμων, της τάξης του 1 μποφόρ, κάτι που δεν είναι πολύ, αλλά ίσως βοηθήσει στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στην Κρήτη.
«Σχεδόν εξωπραγματικές ταχύτητες ανέμου, είχαμε την υψηλότερη ριπή της χώρας στην πληγωμένη Κρήτη, 126 χιλιόμετρα την ώρα… Είναι για τυφώνα αυτές οι τιμές», είπε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.