Φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Κάλυμνο και Άνδρο: Καίγεται το φοινικόδασος της Πρέβελης, οι φλόγες μπήκαν σε αυλές – Live όλες οι εξελίξεις

Φωτιά στην Πάρο: «Με αντιμετώπισαν ως κοινό εγκληματία» λέει ο Δήμαρχος

Ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε μετά τη σύλληψή του για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί.

Η Εισαγγελία Σύρου αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος, όπως και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που είχαν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Μπιζάς ανέφερε ότι υπηρετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες.

Παράλληλα, τόνισε πως από την πρώτη στιγμή βασική του προτεραιότητα ήταν η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και η προστασία της Πάρου.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Πάρου

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ το θεσμό του Δημάρχου και το νησί μου διαχρονικά, ως έπαρχος και ως Δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, φαινόμενο δυστυχώς συχνό στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά.

Πρωτίστως, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου, προς το σκοπό δε αυτό, υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους Εθελοντές δασοπυροσβέστες και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.

Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες, δεν μπορώ όμως να μην δηλώσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε το Δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, για να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, με τρόπο όμως που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και την προσφορά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους.

Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, στους αιρετούς της Πάρου που συμπαραστάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις δημόσια και στους Νομικούς Παραστάτες του Δήμου Πάρου, που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη βοήθεια και την ηθική τους συμπαράσταση.

Κ.Μ.