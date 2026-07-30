Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδί: Το βίντεο ντοκουμέντο που «έκαψε» τους τρεις συλληφθέντες

Για την εκδήλωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 12 Ιουλίου 2026 στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον, συνελήφθησαν χτες (29.07.2026) τρεις άνδρες ηλικίας 29, 32 και 52 ετών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που οργανώθηκε πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων, από την Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). οι τρεις συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της φωτιάς στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Γουδί.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 στελέχη της ΔΑΕΕ, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ). Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Oι αρχές έχουν στη διάθεσή τους κρίσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές ταυτοποίησαν τους συλληφθέντες από πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας στο σημείο.

Στο οπτικό υλικό, φαίνονται 3 οχήματα τα οποία χρησιμοποίησαν οι άντρες για να διαφύγουν, αφού έβαλαν τη φωτιά στο Γουδί. Οι συλληφθέντες στο ένα όχημα, σε ένα φορτηγάκι έβαλαν σίδερα και λαμαρίνες που έκλεψαν μέσα από το Μπάντμιντον.

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Στη συνέχεια ακολουθούν δύο ακόμη οχήματα τα οποία φαίνονται να απομακρύνονται από την περιοχή, λίγο πριν φανούν οι πρώτοι καπνοί στο σημείο. Πρόκειται για τον πατέρα με τους δύο γιους του, οι οποίοι έκαιγαν καλώδια για να αποσπάσουν χαλκό, ωστόσο οι φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Οι συλληφθέντες με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ενώπιων του ανακριτή.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής ανακριτικής έρευνας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της στενής συνεργασίας της ΔΑΕΕ με τις συναρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές.

Παράλληλα, τονίζει ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει με συνέπεια και επαγγελματισμό το έργο της, αξιοποιώντας σύγχρονες ανακριτικές μεθόδους και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό μέσο, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης κάθε πυρκαγιάς και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.