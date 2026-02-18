Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Σε «Red Code» ο Έβρος – Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού

Σε επιφυλακή οι αρχές ενόψει της κακοκαιρίας
Ο ποταμός Έβρος / eurokinissi
Ο ποταμός Έβρος / eurokinissi

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού «Red Code» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα Τετάρτη (18.02.2026) έως και τη Δευτέρα (23.02.2026) την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, καθώς και της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης ”Red Code” από σήμερα Τετάρτη 18.02.2026 έως και τη Δευτέρα 23.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
98
88
75
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεαρή με πατίνι παρέσυρε και εγκατέλειψε μια 59χρονη στη Λάρισα: «Πονάω, φοβάμαι να βγω έξω» λέει το θύμα
«Αν θα ήταν η μητέρα της πεσμένη στον δρόμο και χτυπημένη, δεν θα ήθελε κάποιος να σταματήσει να την βοηθήσει - Αυτό το παιδί σηκώθηκε και εξαφανίστηκε» λέει στο newsit.gr η 59χρονη που παρασύρθηκε από πατίνι
Πατίνι
«Ψυχρό μέτωπο» με καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο - Ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα με ισχυρούς ανέμους
Καταιγίδες φέρνει το «ψυχρό μέτωπο» από την Παρασκευή που θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ του Σαββάτου - Βελτιώνεται ο καιρός την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα, δεν θα επηρεαστούν οι αποκριάτικες παρελάσεις
Καιρός
Χρήστος Μάστορας: «Μακάρι να γινόταν σήμερα – Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου» – Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε από νωρίς στα δικαστήρια αλλά η δίκη αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης του ωραρίου
Χρήστος Μάστορας
12
Newsit logo
Newsit logo