Σε ύφεση η φωτιά στην Μεσσηνία – Επιχείρησαν εναέριες δυνάμεις

Η φωτιά καίει δίπλα στο σημείο που είχε καεί πριν από περίπου μία εβδομάδα.
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς
Πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Η Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη (20/8/2025), λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση στα Πετράλωνα στην Μεσσηνία και βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Η φωτιά έκαιγε σε άκαυτη δασική περιοχή, δίπλα στο σημείο που είχε καεί πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 26 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα, σύνολο 32 άτομα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αεροσκάφη τύπου PZL.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς λόγω των θυελλωδών ανέμων υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσής της.

