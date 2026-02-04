Ελλάδα

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κάσο λίγη ώρα μετά τα 3,2 – Στα 48 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κάσο

Νέος σεισμός σημειώθηκε με διαφορά λίγης ώρας την Τετάρτη (04.02.2026) στην Κάσο. Μετά τη δόνηση των 3,2 βαθμών ακολούθησε άλλη μεγέθους 3,4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός των 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κάσο καταγράφηκε στις 7:06 το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα 45 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού.

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κάσο

Στα 48 χιλιόμετρα εκτιμάται το εστιακό βάθος του σεισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
125
120
101
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγει ξανά η υπόθεση δολοφονίας της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου μετά των εντοπισμό δύο σορών σε υπόγειο στην Θεσσαλονίκη
Ο 52χρονος κι ο 50χρονος συνεργός του που προφυλακίστηκαν με την κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βάρος δύο γυναικών, αρνούνται πως έχουν ανάμειξη στη δολοφονία της 27χρονης
Η 27χρονη Δέσποινα Γεωργιάδου
Εξαφάνιση Λόρα: «Είμαι σίγουρος ότι την είδα στο Αμβούργο» λέει Έλληνας κάτοικος Γερμανίας – Τo ψευδώνυμο και οι ομοιότητες με σενάρια ταινιών
Αντέγραψε η Λόρα τις ταινίες που έπαιξε η ηθοποιός Ιρίνα Μέλνικ, χρησιμοποιώντας το όνομά της για να αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο, ή πρόκειται για σύμπτωση - Τι λένε γείτονες της Λόρα στο Αμβούργο
Λόρα
Newsit logo
Newsit logo