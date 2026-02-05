Ελλάδα

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στο Λασίθι – Στα 29,1 χιλιόμετρα το επίκεντρο

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά του Καβουσίου Λασιθίου
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Λασίθι νωρίτερα την Πέμπτη (05.02.2026). Στη στεριά εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Ο σεισμός των 3,5 R στο Λασίθι καταγράφηκε στις 7:45 το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Καβουσίου, κοινότητας κοντά στην Ιεράπετρα.

Το δε εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 29,1 χιλιόμετρα.

