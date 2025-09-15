Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό: «Περιμέναμε ισχυρές δονήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή», λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, ταρακούνησε την Αμοργό, το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025). Κάτοικοι τόσο αυτού του νησιού όσο και της Σαντορίνης θυμήθηκαν τις τρομακτικές στιγμές του περασμένου χειμώνα, όπου ανά 5 λεπτά σημειώνονταν δονήσεις.

Ο σεισμός που έγινε λίγα λεπτά πριν τις 07:00 το πρωί, είχε επίκεντρο 14 χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού, δηλαδή στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10, 8 χλμ.

Για τον σεισμό μίλησε ο Ευθύμιος Λέκκας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, αναφέροντας πως περιμένουμε σεισμική δραστηριότητα στην συγκεκριμένη περιοχή στην οποία παρατηρήθηκε η μεγάλη κρίση με τους αλλεπάλληλους σεισμούς, τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Δεν είναι ανησυχητικός. Είναι μέσα στο πρόγραμμα τέτοιοι σεισμοί μετά την μεγάλη κρίση του Φεβρουαρίου. Περιμένουμε σεισμούς έως 5 Ρίχτερ στην περιοχή», είπε συγκεκριμένα ο Ευθύμιος Λέκκας.

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς. Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» κατέληξε.