Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

Σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την Καρδίτσα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Σεισμός στην Καρδίτσα

Σεισμός έγινε το πρωί της Δευτέρας 24.11.2025 στην Καρδίτσα

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση απο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός που ταρακούνησε την Καρδίτσα, είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 

Η δόνηση είχε επίκεντρο το Νεοχώρι, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 17,9 χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός, 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει ακόμη μία ασθενής σεισμική δόνηση, 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια ζημιά στην περιοχή.

