Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Καρδίτσα

Σεισμός έγινε το πρωί της Δευτέρας 24.11.2025 στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση απο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός που ταρακούνησε την Καρδίτσα, είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση είχε επίκεντρο το Νεοχώρι, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 17,9 χιλιόμετρα. Ακολούθησε μετασεισμός, 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει ακόμη μία ασθενής σεισμική δόνηση, 2,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια ζημιά στην περιοχή.