Σεισμός 4,8 Ρίχτερ κοντά στην Καρδίτσα – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο σεισμός σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας κοντά στην Καρδίτσα, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα
Σεισμός κοντά στην Καρδίτσα
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στα όρια των νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο σεισμός λόγω του μικρού εστιακού του βάθους ταρακούνησε πολλές περιοχές πέρα από την Καρδίτσα και την Ευρυτανία,.

Σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας κοντά στην Καρδίτσα με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε στις 12:14, σε απόσταση 233 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας.

 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κάτοικοι των γειτονικών νομών αντιλήφθηκαν την δόνηση, ενώ το χτύπημα του Εγκέλαδου έγινε αισθητό σε όλη τη Θεσσαλία, στην Πάτρα, στην Άρτα αλλά και τα νησιά του Ιονίου.

