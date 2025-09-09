Σεισμός στην Εύβοια: Γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική – «Κουνήθηκε» μέχρι και η Τήνος

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, καθώς όπως είπε η σεισμική δραστηριότητα είναι φυσιολογική, ενώ εξήγησε για ποιο λόγο ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική αλλά και σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Ο Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο newsit.gr, σημείωσε πως ο σεισμός στην Εύβοια: «Ήταν κοντά στην Αθήνα από Βόρεια Προάστια μέχρι τον Πειραιά, η απόσταση ήταν από 25 χιλιόμετρα μέχρι τα 50. Το λεκανοπέδιο ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο και για αυτό έγινε αισθητός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για να έχετε μια εικόνα οι επιταχύνσεις που που δέχτηκε η Αττική ήταν 1,5 με 2 βαθμούς της κλίμακας G, πολύ μικρότερη από αυτή που έχουν σχεδιαστεί τα κτήρια και γι’ αυτό δεν είχαμε φθορές» συμπλήρωσε.

«Ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και για αυτό έγινε αντιληπτό χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε μετασεισμούς και γι’ αυτό ανακοινώσαμε ότι θα γίνουν και άλλοι σεισμοί. Ένας σεισμός 5,2 R μπορεί να φέρει και άλλον σεισμό 4 με 4,5 ρίχτερ. Πόσω μάλλον που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο βασικός σεισμός γιατί είναι μια περιοχή που δεν έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα» σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια μίλησε για τους μετασεισμούς που έχουν σημειωθεί στην περιοχή λέγοντας πως: «Έχουν καταγραφεί πάρα πολύ μετασεισμοί είναι σίγουρα 20 ανιχνεύσιμοι, αλλά μπορεί να είναι εκατοντάδες αλλά να μην έχουν ανιχνευτεί. Αυτοί που έχουν γίνουν αντιληπτοί είναι 5 με 6».

Το MeteoLiosia ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook βίντεο από την κάμερά του τη στιγμή του σεισμού!



Τelegram: https://t.co/55VQyHRCBI#σεισμος #Αττικη #ευβοια pic.twitter.com/YdCWt0jSP9 — Καθίκι (@KYTKYTKYTKYTKYT) September 8, 2025

Επεσήμανε πως: «Είναι απίθανο να μην είναι ο κύριος σεισμός, δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί για τίποτα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως σβήνει η ακολουθία τις επόμενες ημέρες. Έχουμε την εντύπωση ότι είναι ένας μικρός και τυπικός σεισμός, που αν δεν είχε γίνει κοντά στο λεκανοπέδιο δεν θα είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Σκεφτείτε ότι τέτοιοι σεισμοί γίνονται κάθε μήνα στην Ελλάδα».

Ο #σεισμος βρηκε σε ζωντανη συνδεση τους δημοσιογραφους της ΕΡΤ.

Εκοληκτικη ψυχραιμια. pic.twitter.com/SqvNfj5qTj — Marka2 (@Marka2free) September 8, 2025

Τέλος, σημείωσε πως ο σεισμός έγινε αντιληπτός στην Τήνο, Σέριφο, στα Μέθανα, στην Σκύρο στην Βόρεια Αργολίδα με επιτάχυνση πέρα από τα 10G και αυτό είναι σημαντικό, ωστόσο έσπευσε να σημειώσει πως δεν ήταν σεισμός που επέφερε σημαντικά προβλήματα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό με την ΕΡΤ, όπου ο σεισμός στην Εύβοια «έπιασε» τους δημοσιογράφους την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, ενώ ο φακός κατέγραψε και τη δημοσιογράφο Νίκη Λυπεράκη που βρισκόταν στο στούντιο του Mega για την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα».