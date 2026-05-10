Πάτρα: Άντρας βγήκε σε δρόμο με όπλο και άρχισε να πυροβολεί – Συνελήφθη από την αστυνομία

Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ (9/5/2026) στην Πάτρα, όταν άνδρας βγήκε στους δρόμους και άρχισε να πυροβολεί ασταμάτητα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας βγήκε σε δρόμο της Πάτρας με όπλο και ξεκίνησε να πυροβολεί άσκοπα και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κάλυκες κρότου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του άνδρα, καθώς και στο αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκαν ακόμη δύο κάλυκες κρότου και δύο κυνηγετικά όπλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ένα από τα όπλα είχε στη θαλάμη δύο φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.