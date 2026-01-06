Ελλάδα

Σέρρες: 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του μετά από ξυλοδαρμό για μάτια μιας κοπέλας

Ο 16χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως χτύπησε το θύμα επειδή παρενοχλούσε με μηνύματα την σύντροφό του - Τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του η αδελφή του
Ανανεώθηκε πριν 25 λεπτά
Αστυνομικοί
Αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σπίτι του 17χρονου
Άγγελος Λαμπίδης

Τραγωδία ανήμερα των Θεοφανείων στις Σέρρες για μία οικογένεια καθώς το 17χρονο παιδί τους βρέθηκε νεκρό μετά από ξυλοδαρμό.

Η οικογένειά του αναζητούσε το παιδί σε κάθε άκρη των Σερρών από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί και η εξαφάνισή του. Εν τέλει ο 17χρονος βρέθηκε νεκρός από την αδελφή του, στο υπόγειο του σπιτιού του. Στη σορό του βρέθηκαν σημάδια ξυλοδαρμού.

Ο 17χρονος φέρεται πως ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν άγνωστο για τα μάτια μιας κοπέλας.

Αστυνομικοί
Αστυνομικοί στο σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο 17χρονος

Όλα έγιναν όταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του συναντήθηκαν τυχαία με τον 16χρονο ύποπτο. Ο ανήλικος φέρεται πως τον χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα στη συνέχεια ένιωσε αδιαθεσία και πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του για να ηρεμήσει. Λίγες ώρες μετά τον βρήκε νεκρό η αδελφή του.

Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη τον 16χρονο ενώ αναζητείται και ο φίλος του που ήταν παρών στον άγριο ξυλοδαρμό.

Ο 16χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να ισχυρίστηκε πως χτύπησε το θύμα επειδή έστελνε μηνύματα στην σύντροφό του.

