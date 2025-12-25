Ελλάδα

Σέρρες: Άφαντος παραμένει ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος – Ψάχνουν απαντήσεις στο smartwatch του

Drones θα σηκωθούν και πάλι σήμερα ψάχνοντας σε δύσβατες περιοχές
Κωνσταντίνος Γκίνης

Εντείνεται η αγωνία για τον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος για 2η ημέρα (τα ίχνη του χάθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου).

Παρά τις έρευνες των αρχών σε όλα τα Πορόια, ο Κωνσταντίνος Γκίνης ακόμη δεν έχει βρεθεί. Ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος «χτενίζουν» ασταμάτητα την συγκεκριμένη περιοχή των Σερρών μήπως και βρουν ένα στοιχείο και να δώσουν τέλος στο μαρτύριο που περνά η οικογένεια του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

Οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Ο αγνοούμενος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Πορροΐων Σερρών και Φωτό αρχείου eurokinissi

Οι αρχές ευελπιστούν να δοθούν απαντήσεις από το smartwatch που φορούσε, την ημέρα της εξαφάνισής του. Και σήμερα αναμένεται να σηκωθεί drone ώστε να ελεγχθούν προσεκτικά ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Την εξαφάνισή του δήλωσε η σύζυγός του όταν διαπίστωσε πως ο άνθρωπός της λείπει περισσότερες από 24 ώρες. Αν και ήταν σε άδεια, συνήθιζε να πηγαίνει στο Σώμα αν προέκυπτε κάτι έκτακτο και έτσι δεν της φάνηκε ύποπτο.

Όταν πλέον πέρασε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς να έχει ούτε ένα νέο του, ειδοποίησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες.

Οι αρχές αναζητούν και το αυτοκίνητο του διοικητή.

Το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή του κλιμακίου της πυροσβεστικής στα Πορρόια Σερρών

Συγγενής του 45χρονου διοικητή μίλησε στον Άγγελο Λαμπίδη και στο Live News λέγοντας πως ο αγνοούμενος δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του.

«Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

«Από χθες (σ.σ. 23.12.2025) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε:

«Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».

