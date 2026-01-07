Σέρρες: «Αν φταίει ο γιος μου να πληρώσει» λέει η μητέρα του 15χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

«Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια», δήλωσε πριν από λίγη ώρα στους δημοσιογράφους η μητέρα του 15χρονου δράστη που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο που εντοπίστηκε νεκρός σε υπόγειο πολυκατοικίας στις Σέρρες.

Η μητέρα του 15χρονου δράστη, εξερχόμενη από τα δικαστήρια Σερρών σήμερα (07.01.2026), όπου και προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με το σοβαρό περιστατικό βίας, που κατέληξε στον θάνατο ενός 17χρονου. Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνήσει με τον ανήλικο γιο της μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου, ωστόσο –όπως είπε– δεν γνώριζε την πραγματική έκταση της βίας ούτε ότι το 17χρονο θύμα είχε υποστεί τόσο βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς του παιδιού. Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρκεί, ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ. Ό,τι κι αν πουν, ζητώ απλά συγγνώμη.

Το παιδί το έχει καταλάβει, έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια. Μου είχε πει ότι τσακώθηκε, αλλά δεν μου είχε πει πόσο σοβαρά. Μου είχε αναφέρει για μία-δύο μπουνιές.

Μου είπε ότι όλα ξεκίνησαν για μια κοπέλα, την κοπέλα του γιου μου. Του είπε ο άλλος “άμα χωρίσεις με τον *, έλα να τα φτιάξουμε μαζί”, και έτσι άρχισε η φασαρία. Δεν ήξερα ότι το παιδί έχει βαριές κακώσεις. Αυτό το μαθαίνω τώρα και νιώθω ακόμα χειρότερα, νιώθω απαίσια. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι».

Υπενθυμίζεται ότι ο αδερφός του 15χρονου δράστη, ήταν άκρως προκλητικός και επιθετικός προς τους δημοσιογράφους, βγαίνοντας μαζί με τη μητέρα του από τα δικαστήρια.

Ο αδερφός του δράστη της δολοφονίας μόλις είδε τους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια Σερρών απαίτησε να κατεβάσουν τις κάμερες προκειμένου να μην τραβούν πλάνα. «Έλα όπως είστε τις κάμερες κάτω», ήταν τα λόγια του.

Επίσης όταν του είπαν να κάνει κάποια δήλωση αντέδρασε έντονα την ώρα που με μαζί με την μητέρα του απομακρύνονταν με γρήγορα βήματα από από τα δικαστήρια.

Κατεπείγουσα αναφορά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε συνέχεια της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού από έναν 15χρονο στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Σήμερα, 3 και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι:

τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον

το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια

οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα

Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου και όπως ενημέρωσε τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Αρχές, είναι στη διάθεση όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία.

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή κάθε αναφοράς από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 στις αρμόδιες Αρχές, ο Οργανισμός δεν ενημερώνεται –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- για την έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης.

Δείτε παρακάτω τη σχετική δήλωση από τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Το χρονικό

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου έχει σοκάρει την μικρή κοινωνία των Σερρών. Όλα έγιναν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν ο 15χρονος δράστης διαπληκτίστηκε με τον 17χρονο καταφέρνοντας του χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα για προσωπικές τους διάφορες.

Ο 17χρονος στη συνέχεια τραυματισμένος μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα έξω από το σπίτι του. Την επόμενη μέρα τον βρήκε νεκρό η αδερφή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση ο 17χρονος έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων, γεγονός που σημαίνει ότι δέχτηκε πολλά και ισχυρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι του όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Παρότι αρχικά, ο δράστης είχε ισχυριστεί ότι έριξε μόνο μία αγκωνιά στον 17χρονο τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι το θύμα δέχτηκε γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι του αλλά και σε σημεία γύρω από την κοιλιά του.

Να σημειωθεί ότι ο 15χρονος δράστης του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου ήταν γνώριμος στις αρχές.

Στις 27/07/2023 είχε προσαχθεί στο Α.Τ. Σερρών.

είχε προσαχθεί στο Α.Τ. Σερρών. Στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ).

συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ). Στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών

προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών Στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

Για τον δράστη της δολοφονίας, το 2024 οπότε και συνελήφθη πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα του και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα. Η ίδια όμως είχε αρνηθεί.