Σέρρες: Προκλητικός προς τους δημοσιογράφους ο αδερφός του δράστη της δολοφονίας – «Έλα όπως είστε, τις κάμερες κάτω»

Άκρως προκλητικός και επιθετικός προς τους δημοσιογράφους ήταν ο αδερφός του δράστη της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες βγαίνοντας μαζί με τη μητέρα του από τα δικαστήρια το μεσημέρι της Τετάρτης (07.01.2026).

Ο αδερφός του δράστη της δολοφονίας μόλις είδε τους δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια Σερρών απαίτησε να κατεβάσουν τις κάμερες προκειμένου να μην τραβούν πλάνα. «Ελα όπως είστε τις κάμερες κάτω», ήταν τα λόγια του.

Επίσης όταν του είπαν να κάνει κάποια δήλωση αντέδρασε έντονα την ώρα που με μαζί με την μητέρα του απομακρύνονταν με γρήγορα βήματα από από τα δικαστήρια.

Μάλιστα ο 18χρονος αδερφός του δράστη το 2021 μαζί με άλλα άτομα είχαν ξυλοκοπήσει έναν μαθητή έξω από λύκειο των Σερρών με συνέπεια ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου έχει σοκάρει την μικρή κοινωνία των Σερρών. Ολα έγιναν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (05.01.2026) όταν ο 15χρονος δράστης διαπληκτίστηκε με τον 17χρονο καταφέρνοντας του χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα για προσωπικές τους διάφορες.

Ο 17χρονος στη συνέχεια τραυματισμένος μεταφέρθηκε από το φιλικά του πρόσωπα έξω από το σπίτι του. Την επόμενη μέρα τον βρήκε νεκρό η αδερφή του.

Να σημειωθεί ότι ο 15χρονος δράστης του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 17χρονου ήταν γνώριμος στις αρχές.

Στις 27/07/2023 είχε προσαχθεί στο Α.Τ. Σερρών.

Στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ).

Στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών

Στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

Για τον δράστη της δολοφονίας το 2024 οπότε και συνελήφθη πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα του και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα. Η ίδια όμως αρνήθηκε.