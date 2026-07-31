Ελλάδα

Νέος Βουτζάς: Επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου που καταπλακώθηκε από χώματα

Οι αρχές δίνουν μάχη για να το απεγκλωβίσουν
Ασθενοφόρο
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον Νέο Βουτζά, όπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην οδό Ναρκίσσου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο έχει καταπλακωθεί από χώματα, με τις αρχές να δίνουν μάχη για να το απεγκλωβίσουν.

Η επιχείρηση συνεχίζεται στον Νέο Βουτζά, ενώ στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες που προσπαθούν να απομακρύνουν τα χώματα και να φτάσουν με ασφάλεια στο εγκλωβισμένο άτομο. Οι συνθήκες της επιχείρησης παραμένουν δύσκολες, σύμφωνα με το marathonpress.gr.

Παράλληλα, έχει ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να κατευθύνεται στο σημείο, ώστε να παραλάβει τον τραυματία μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός του.

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