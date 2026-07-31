Meteo: Θυελλώδεις οι άνεμοι στην Αττική – Στα 150 χλμ/ώρα οι ριπές ανέμου στην κορυφή της Πεντέλης

Ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι καιρικές συνθήκες και σήμερα, Παρασκευή 31.07.2026, καθώς οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι συνεχίζουν να επηρεάζουν τα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Αττική, κάνοντας τις συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την έναρξη και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Σε πολλές περιοχές οι ριπές του ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας προβλήματα και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), η ισχυρότερη ριπή ανέμου στην Αττική μέχρι τις 09:30 το πρωί καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης.

Εκεί ο άνεμος έφτασε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν σημειωθεί σήμερα, ενώ σε αρκετές ακόμη περιοχές καταγράφηκαν ιδιαίτερα ισχυρές ριπές, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του meteo.gr.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.