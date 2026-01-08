Σέρρες: «Κάναμε καταγγελίες για να πάρουμε την επιμέλεια» λέει η θεία του 15χρονου που σκότωσε τον 17χρονο

«Δύο φόρες κάναμε καταγγελία για να χάσει την επιμέλεια των παιδιών της», λέει στο newsit.gr η αδερφή της μητέρας του 15χρονου, που ξυλοκόπησε τον 17χρονο στις Σέρρες με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα ο ανήλικος να χάσει τη ζωή του.

Ένας νεκρός ανήλικος, μια κατεστραμμένη οικογένεια κι ένα προβληματικό περιβάλλον συνθέτουν την τραγωδία που διαδραματίστηκε στις Σέρρες. Όλα όπως φαίνεται έγιναν για τα μάτια μια κοπέλας ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το περιστατικό που έχει βυθίσει στο πένθος την πόλη της Μακεδονίας, ξεκίνησε στις 21:05 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (5/1/2026).

Οι δύο νεαροί συναντήθηκαν στο προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών. Εκεί οι δύο τους διαπληκτίστηκαν με το θύμα να δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα. Ο 17χρονος με τη συνοδεία φίλων του πήγε στην πολυκατοικία που διέμενε, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας του, καθώς παρέμεινε σε άλλο χώρο του πολυώροφου κτιρίου. Εκεί την άλλη μέρα το πρωί βρέθηκε νεκρός από την αδερφή του, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μετά από λίγες ώρες το δράστη.

Όπως αποδείχτηκε, ο 15χρονος και ο αδερφός του είχαν απασχολήσει κι άλλες φορές στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, ενώ μάλιστα οι υπόθεση είχε φτάσει καις τον εισαγγελέα καθώς συγγενικά τους πρόσωπα είχαν ζητήσει την επιμέλεια των δύο αγοριών.

Θεία 15χρονου: Δύο φορές κάναμε καταγγελία και δεν έγινε τίποτα

«Δυο φορές έγινε καταγγελία, μια επώνυμη και μετά ανώνυμη μέσα από το “Χαμόγελο του παιδιού”. Δεν έγινε τίποτα, πήγανε κοινωνικοί επιμελητές. Εμένα δεν με ενημέρωναν γιατί έκανα ανώνυμη την καταγγελία και δεν μου έλεγαν, γιατί ήταν απόρρητο. Την δεύτερη την φορά, πριν ένα χρόνο επειδή ξέφυγε η κατάσταση και ήταν έκτος ελέγχου, κάναμε επώνυμη καταγγελία με δικηγόρο και στείλαμε εισαγγελέα», λέει η θεία του 15χρονου.

Συνεχίζοντας, προσθέτει: «Εγώ με την νύφη μου και τον αδερφό μου κάναμε την καταγγελία και ανέλαβε την μισή ευθύνη ο εισαγγελέα ανηλίκων. Από εκεί και πέρα, ο γαμπρός μου απεβίωσε από θέματα υγείας. Πέθανε εξαιτίας μίας θρόμβωσης. Είχε πάει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και βγήκε καθαρός. Η μάνα πήγε να κόψει τα ναρκωτικά, αλλά έμπλεξε με έναν άλλον χρήστη και εγκατέλειψε τα παιδιά. Κι έτσι τα παιδιά έμειναν μόνα τους. Υποτίθεται ότι έλεγχε την κατάσταση και ο εισαγγελέας ανηλίκων και υποτίθεται ότι όλα ήταν υπό έλεγχο. Όπως βλέπετε όμως τίποτα δεν ήταν υπό έλεγχο».

Στη συνέχεια η θεία των δύο αγοριών περιγράφει τις άσχημες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα αδέρφια, ενώ επισημαίνει ότι η μητέρα τους ήταν πολύ χειριστική. «Τα παιδιά ζούσαν χωρίς ρεύμα, οι συγγενείς τρέχαμε για να τους βοηθήσουμε με όποιον τρόπο. Η μάνα ήταν χειριστική και έστρεψε τα παιδιά εναντίον μας γιατί εγώ έκανα καταγγελία στον εισαγγελέα και είμαστε οι κακοί συγγενείς που θέλαμε να κλείσουμε το παιδί στο ίδρυμα. Τα παιδιά δεν με ήθελαν και για αυτό δεν πήρα και την επιμέλεια, επειδή δεν με ήθελαν τα παιδιά. Ήταν πολύ χειριστική με τα παιδιά και το παιδί θα έπρεπε να το είχαν αναλάβει ψυχολόγοι. Τα παιδιά ήταν βαθιά πληγωμένα από την κατάσταση» συμπληρώνει η θεία τους.

Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι σε καμία περίπτωση ο 15χρονος ανιψιός της δεν ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή του 17χρονου κι ότι κανείς από τα άτομα που ήταν εκεί, δεν μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει.

«Δεν ήθελε να σκοτώσει κανένα επί τούτου. Ήταν δύο παιδιά που πλακώθηκαν σε δημόσιο χώρο παρουσία φίλων και τα άφησαν σαν κοκόρια. Γελούσαν οι άλλοι που τους έβλεπαν και χειροκροτούσαν. Αυτός έλεγε ότι δεν ήταν καλά και δεν πήγαν το παιδί στο σπίτι τους να το πούνε στους γονείς του και πέθανε ένα αθώο πλάσμα» υποστηρίζει η θεία του 15χρονου.

Η ίδια, αναφέρει: «Αυτός που πέθανε δεν έφταιγε σε τίποτα ούτε που τον ήξερε ο ανιψιός μου. Έτσι, είπαν ότι πήγε και του είπε ότι θα σου πάρω την κοπέλα και έπαιξαν ξύλο. Μιλάμε για ένα παιδάκι 1,50 μετρό και 45 κιλά και το αγοράκι αυτό προφανώς θα ήταν στα ίδια κυβικά αλλιώς δεν θα τα έβαζε μαζί του».