Σέρρες: Νέα στοιχεία για τον 15χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο – «Εκφόβιζε παιδί δημοτικού, από μικρός ήταν μπλεγμένος» λέει γνωστός τους

«Από τα 13 του ο δράστης ήταν βίαιος και μπλεγμένος με ναρκωτικά, παλιότερα μαζί με παρέα 10 ατόμων εκφόβιζαν ένα παιδάκι δημοτικού και του είχαν πετάξει πέτρα στο κεφάλι» λέει γνωστός του δράστη και του θύματος
O 17χρονος που ξεψύχησε στο σπίτι του στις Σέρρες

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών αλλά και το πανελλήνιο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο έναν 17χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από 15χρονο παιδί.

Όλα συνέβησαν με αφορμή μια κοπέλα. Ο 17χρονος φαίνεται πως είχε στείλει μήνυμα στην φίλη του 15χρονου, πράγμα που εξόργισε τον δεύτερο με αποτέλεσμα να ξυλοφορτώσει μέχρι θανάτου τον πρώτο. Το θύμα δεν ανέβηκε ποτέ στο σπίτι του και χωρίς να ενημερώσει τους γονείς του ότι είναι σοβαρά χτυπημένος, κατέβηκε τις σκάλες που οδηγούν στο υπόγειο της πολυκατοικίας του στις Σέρρες.

Το παιδί ξεψύχησε λίγη ώρα αργότερα, ενώ τη σορό του βρήκε η αδερφή του στο υπόγειο. Υπενθυμίζεται ότι, ο 15χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ παράλληλα στη μητέρα του έχει ασκηθεί δίωξη για παραμέληση ανηλίκου, με την ίδια να οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα.

«Ήξερα ότι ο δράστης ήταν παραβατικός, το θύμα ήταν καλό παιδί δεν έμπλεκε. Είναι περίεργο να γίνει αυτό για μια κοπέλα. Ο 15χρονος είχε νευριάσει με εκείνο το μήνυμα του 17χρονου, δεν γνωρίζω αν του την είχε “στημένη”. Από τα 13 του ο δράστης ήταν βίαιος και μπλεγμένος με ναρκωτικά και ουσίες. Είχα ακούσει για παλιότερα ότι ήταν 10 άτομα παρέα και εκφόβιζαν ένα παιδάκι δημοτικού και του είχαν πετάξει πέτρα στο κεφάλι. Αυτό είχε γίνει πριν περίπου ένα χρόνο» περιέγραψε γνωστός του δράστης και του θύματος.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί, με πήρε 9 κλήσεις η αδελφή του, κάνουμε αρκετή παρέα. Πήρα και τα παιδιά που έκανε παρέα αυτό το παιδί και δεν μου το σήκωνε κανείς», είπε μιλώντας στο Live News φίλος του 17χρονου θύματος.

Ο θείος του 15χρονου από την πλευρά του, αποκάλυψε στο Live News το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο ανήλικος. Οι γονείς του φαίνεται να είναι τοξικοεξαρτημένοι, με τον θείο να αναφέρει πως η μητέρα έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τον 15χρονο και τα αδέλφια του ενώ ο πατέρας πέθανε πέρσι.

«Ο πατέρας του έχει κάνα εξάμηνο που συγχωρέθηκε. Είναι χωρισμένοι οι γονείς. Η μητέρα τους έχει φύγει εδώ και λίγα χρόνια Θεσσαλονίκη και μείνανε μόνα τους τα παιδιά με τους παππούδες λίγο βοήθεια και αυτά», ανέφερε.

