Σέρρες: Νεκρός ψαράς από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα – Στο νοσοκομείο ένας ακόμα

Ο δεύτερος νοσηλεύεται με υποθερμία
Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας στα Κέρδυλια, στις εκβολές του Στρυμόνα στις Σέρρες, όταν αναποδογύρισε ερασιτεχνική βάρκα με δύο ψαράδες την ώρα που προσέγγιζαν το λιμάνι σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου λόγω ισχυρών νοτιάδων 4-5 μποφόρ.

Ο ένας από τους δύο ψαράδες ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του, με υποθερμία από δύτες στην ακτή του Στρυμόνα στις Σέρρες.

Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν 3 αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.

Ου δύο επιβαίνοντες στην βάρκα είναι Βούλγαροι, και ένας ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου.

Στις έρευνες συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma, ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς, συν τρία αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.

Η σορός μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής.

