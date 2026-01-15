Ελλάδα

Σέρρες: Παραιτήθηκε από την υπεράσπιση του 15χρονου ο δικηγόρος του Μανώλης Βονικάκης – «Τα νέα δεδομένα καθιστούν ανέφικτη τη συνεργασία μας»

«Τα νέα δεδομένα που ανέκυψαν καθιστούν ανέφικτη τη συνεργασία μας τόσο με το γραφείο του έτερου συναδέλφου, όσο και με την οικογένεια του 15χρονου» τονίζει στη δήλωσή του ο δικηγόρος
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες
Ο 15χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες

Την παραίτησή του από την υπεράσπιση του 15χρονου που έχει προφυλακιστεί για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, ανακοίνωσε ο δικηγόρος Μανώλης Βονικάκης, σήμερα Πέμπτη (15.1.26).

Όπως τόνισε στη δήλωσή του ο μέχρι πρότινος συνήγορος υπεράσπισης του 15χρονου, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω «των νέων δεδομένων που ανέκυψαν καθιστώντας ανέφικτη τη συνεργασία μας τόσο με το γραφείο του έτερου συναδέλφου, όσο και με την οικογένεια του 15χρονου», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος Μανώλης Βονικάκης
Ο δικηγόρος Μανώλης Βονικάκης

Η δήλωση του Μανώλη Βονικάκη

«Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2026 και λίγο μετά τις 15:00 μ.μ. κατόπιν έντονης διαφωνίας μας με το οικογενειακό περιβάλλον του 15χρονου εντολέα μας, φερόμενου δράστη στην υπόθεση των Σερρών, αναφορικά με τη χάραξη της υπερασπιστικής γραμμής και την αποδόμηση του κατηγορητηρίου, όπως του έχει απαγγελθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση οι συνεργάτες μου και εγώ, να δηλώσουμε ότι παραιτούμεθα από την υπεράσπισή του, ένεκα των νέων δεδομένων που ανέκυψαν καθιστώντας ανέφικτη τη συνεργασία μας τόσο με το γραφείο του έτερου συναδέλφου, όσο και με την οικογένεια του 15χρονου, του οποίου την αθωότητα αναφορικά με την αποδιδόμενη κατηγορία πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή που μελετήσαμε την δικογραφία και εξακολουθούμε να πιστεύουμε.

Μανώλης Δ. Βονικάκης Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».

