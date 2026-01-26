Ελλάδα

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή – Έρευνα από το υπουργείο Παιδείας κατά παντός υπευθύνου

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης
Η καθηγήτρια από τις Σέρρες

Σε αναστολή των καθηκόντων της όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία βρίσκεται από σήμερα (26.01.26) η καθηγήτρια από τις Σέρρες η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή ότι φίμωσε με χαρτοταινία το παιδί μέσα στην τάξη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με εξαγορά 10 ευρώ την ημέρα.

Η καθηγήτρια από τις Σέρρες απολογήθηκε λέγοντας ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία, αλλά ισχυρίστηκε πως όταν επέστρεψε στην τάξη βρήκε τον μαθητή δεμένο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχει ζητήσει ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μάλιστα, από την ηγεσία του υπουργείου, το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Ήδη, με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Ελλάδα
