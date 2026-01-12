Σέρρες: Σπάει τη σιωπή της η μητέρα του 17χρονου που δολοφονήθηκε – «Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν»

«Παγωμένη» είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου, από 15χρονο.

Ο 15χρονος δράστης που έχει κριθεί προφυλακιστέος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος του άτυχου Άγγελου στις 5 Ιανουαρίου 2026, τον οποίο βρήκε η αδερφή του νεκρό μέσα στο υπόγειο της πολυκατοικίας τους στις Σέρρες.

Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του 17χρονου, αλλά και οι δικηγόροι της έχουν μιλήσει για παραπάνω από έναν δράστες που συνδέονται με την δολοφονία του Άγγελου.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η μητέρα του 17χρονου συντετριμμένη μίλησε για πρώτη φορά για το παιδί της αλλά έκανε έκκληση σε όσους γνωστούς και φίλους του γιου της, σε περίπτωση που ξέρουν κάτι για την υπόθεση, να σπεύσουν στις αρχές και να μιλήσουν.

«Όλα όσα ακούστηκαν δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω το πώς έφυγε ο γιος μου, όλα αυτά για τα χτυπήματα στο κεφάλι του παιδιού μου. Ήταν δύο μέτρα, όμορφος, αδύνατος, έξυπνος. Βγήκε να κάνει μια βόλτα και τον έψαξα επειδή δεν γύρισε ποτέ. Εγώ είδα μόνο το πρόσωπό του. Έφυγε σαν άγγελος, ήταν η χαρά μου, ο φίλος μου, ένα δώρο του Θεού. Τον προστάτευα με αγάπη και υπομονή. Είχα έναν άντρα, δυνατό στην ψυχή», είπε αρχικά με σπασμένη φωνή η μητέρα του άτυχου Άγγελου.

Και συμπλήρωσε: Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Τον έχασα. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά; Πώς έπρεπε να τον μεγαλώσω; Τι έχει να πει η πολιτεία; (Ο 15χρονος) πήγαινε πολεμικές τέχνες και τις εφάρμοσε στο κορμί του γιου μου; Αυτό τους μαθαίνει η πολιτεία;

Πάντα τον συμβούλευα να διαφοροποιείται, να βοηθάει τους άλλους και να φύγει από το κακό, τον έκανα άντρα σωστό και τον πήρα νεκρό. Ήταν άνισο. Ήταν ο γιος μου ενάντια στην ανεπάρκεια της πολιτείας. Πως λέμε παιδί τον δολοφόνο; Άλλος ένας έφηβος που μιλάνε για κακές συνθήκες διαβίωσης και μια θεία που ήθελε να βοηθήσει και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πως έφυγε το παιδί μου».

«Εγώ που συμβούλευα και έδινα αρχές το παιδί μου… Δεν ξέρω τι να πω και δεν θέλω να πω τίποτα. Μια παράκληση θέλω. Ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, ήταν πολύ κοινωνικός. Στους φίλους του, παιδιά παρακαλώ στη μνήμη του μιλήστε. Αυτό θα έκανε και ο Άγγελος για εσάς», είπε ξεσπώντας η μητέρα του 17χρονου.

«Έφυγε» μαρτυρικά

«Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης» υποστήριξε και ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου από τις Σέρρες, που είδε τον γιο του άγρια ξυλοκοπημένο να κείτεται νεκρός. «Το παιδί μου “έφυγε” μαρτυρικά», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου “έφυγε” μαρτυρικά».

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», τόνισε και ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή κι άλλοι; Γι’ αυτό παρακαλώ ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μην φοβηθεί και να μην σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω κι εγώ πώς ‘έφυγε’ ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως τον είδα», είπε στη συνέχεια ο πατέρας του 17χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου τον Άγγελο στις Σέρρες, μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μεταξύ των απαντήσεων που έδωσε σε συγκεκριμένη ερώτηση της ανακρίτριας ισχυρίστηκε ότι: «Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».