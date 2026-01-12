Σέρρες: Η απολογία του 15χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον Άγγελο – «Να δείτε τις κάμερες για δεύτερο σκηνικό»

Τα όσα ανέφερε στην απολογία του στον ανακριτή, ο 15χρονος που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Ο ανήλικος που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου τον Άγγελο στις Σέρρες, μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μεταξύ των απαντήσεων που έδωσε σε συγκεκριμένη ερώτηση της ανακρίτριας ισχυρίστηκε ότι: «Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 15χρονος για περισσότερο από μιάμιση ώρα έδινε προφορικές εξηγήσεις στην ανακρίτρια των Σερρών, η οποία έχοντας μπροστά της, την ιατροδικαστική εξέταση τον ρωτούσε συνεχώς αν τα χτυπήματα προκλήθηκαν από μόνο έναν άτομο.

«Επιμένω στο ότι τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι, αλλά όχι σε τέτοια έκταση όπως εμφανίζεται στις φωτογραφίες που μου δείξατε, και όχι στο σώμα ή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μιλάω με τον αδελφό μου, αν ξέρει κάτι παραπάνω, αλλά ούτε αυτός ξέρει. Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος», ανέφερε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο δράστης.

Ο κατηγορούμενος σε όλες τις ερωτήσεις της δικαστικού λειτουργού ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 17χρονο κι ότι του έριξε δυο γροθιές και δύο γονατιές στο πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αρχή ο φερόμενος ως δράστης ανέφερε ότι ήταν απλώς γνωστοί με τον Άγγελο και πληροφορήθηκε από ένα φίλο του ότι εκείνο το βράδυ το θύμα βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο. «Από κινητό της κοπέλας μου έστειλα στον Άγγελο “έλα φίλε τι έγινε με την Ε…..” και εκείνος μου απάντησε “αδερφέ δεν έχω όρεξη για μαλακίες, ήμουν τέρμα σουρωμένος”. Έμαθα όμως από την κοπέλα μου ότι δεν ήταν σουρωμένος, ήταν νηφάλιος και σοβαρολογούσε, και για αυτό θίχτηκε ο εγωισμός μου. Συνάντησε την κοπέλα μου από κοντά 4-5 μέρες πριν το σκηνικό ο Άγγελος».

Η μοιραία συνάντηση και η ιατροδικαστική

Στη συνέχεια ο 15χρονος μίλησε για τη στιγμή που συνάντησε τον 17χρονο στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολη, αλλά και όπως ισχυρίστηκε του έριξε πρώτος μια γροθιά για τι φοβήθηκε μην τον προλάβαινε ο Άγγελος.

«Με το που έπεσε κάτω, τότε σταμάτησα να τον χτυπάω. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Του έριξα δύο με τρεις μπουνιές στο κεφάλι και 2 γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει. Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του ο 15χρονος και συνεχίζοντας πρόσθεσε: Έπεσε κάτω με το πλάι. Τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι – πρόσωπο από την μπροστινή πλευρά, πουθενά αλλού».

Η ανακρίτρια τότε αναφέρθηκε στην ιατροδικαστική εξέταση που έδειχνε ότι ο ανήλικος πέθανε από τα πολλαπλά χτυπήματα είχε δεχτεί, καθώς είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα πλευρών, ρήξη καρδίας, ρήξη πνευμόνων, ρήξη αορτής, κάκωση σπλήνας και κάκωση νεφρού.

Μάλιστα, όταν έδειξε και φωτογραφίες από τους τραυματισμούς του Άγγελου, τότε ο 15χρονος φέρεται να είπε: «Δεν μου λένε κάτι αυτές οι εικόνες. Σας λέω αλήθεια. Εγώ τον χτύπησα μόνο στο πρόσωπο. Σηκώθηκε το παιδί και έφυγε».

«Δεν υπήρξε δεύτερο σκηνικό»

Μάλιστα, συνεχίζοντας να αρνείται ότι ήταν ο υπαίτιος αυτών των χτυπημάτων, ανέφερε ότι μπορεί να του επιτέθηκε κάποιον άλλος μετά από αυτόν.

«Επιμένω στο ότι τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι, αλλά όχι σε τέτοια έκταση όπως εμφανίζεται στις φωτογραφίες που μου δείξατε, και όχι στο σώμα ή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μιλάω με τον αδελφό μου, αν ξέρει κάτι παραπάνω, αλλά ούτε αυτός ξέρει. Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν χρωστούσε κάπου ή είχε πρόβλημα με κάποιον άλλον, και του την “έπεσαν” αμέσως μετά. Δεν πάει κάπου αλλού το μυαλό μου» υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες στην ανακρίτρια ο 15χρονος και ισχυρίστηκε:

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Ούτε πιστεύω ότι εγώ τον σκότωσα. Κλαίω για το παιδί. Θα βγει η αλήθεια, δεν συμμετείχα ποτέ σε κάτι τέτοιο. Όχι δεν συμμετείχε ο αδελφός μου… Ο αδελφός μου, μου είπε εξαρχής να μην πάω να τον πιάσω, να μην ασχοληθώ για μια γκόμενα…Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε 2ο σκηνικό, σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο. Δεν είχα 2ο σκηνικό με το παιδί. Δεν ήταν με μανία τα χτυπήματα. Μόλις τον είδα να πέφτει τον Άγγελο, τον άφησα. Μετά όταν έφευγα γύρισα πίσω το κεφάλι και τον είδα να σηκώνεται. Από τις φωτογραφίες που βλέπω, αυτά δεν προκλήθηκαν από ένα άτομο».

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στην ενασχόληση του με τις πολεμικές τέχνες, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν σε επαγγελματικό πλαίσιο, ενώ έδωσε και τις δικές του απαντήσεις γιατί δεν προσπάθησαν να τον χωρίσουν οι φίλου του, που είχαν πάει μαζί του το σημείο που βρίσκονταν ο Άγγελος το μοιραίο βράδυ.

«Οι φίλοι μου δεν προσπάθησαν να μας χωρίσουν ούτε κάποιος άλλος. Δεν θυμάμαι να είχε κόσμο. Έπεσε κάτω το παιδί, χτύπησε με ώμο και τον άφησα. Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Συγκλονίστηκα μόλις άκουσα τι έγινε. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο όχι με πολύ μεγάλη δύναμη… Κανένας δεν φώναζε “δώσε και άλλο”. Όταν έπεσε κάτω, τότε είπα στον εαυτό μου ότι πήρε το μάθημά του και ας φύγω».

Όπως υποστήριξε ο 15χρονος μετά το ξυλοδαρμό έφυγε με τον ένα φίλο του, ενώ ο άλλος έμεινε πίσω προφανώς να δει εάν ήταν καλά ο Άγγελος.

«Μετά από 2 λεπτά περίπου ήρθε και ο Ν….. (ο φίλος που είχε μείνει πίσω) στη Νομαρχία και κάτσαμε εκεί για 10’ περίπου κάνοντας ένα τσιγάρο. Μετά εγώ, με άλλα άτομα, πήγαμε στην Παναγίτσα στα σκαλοπάτια και κάτσαμε για περίπου 5–10’, μέχρι που ήρθε η φίλη μου η μαζί με την παρέα της και φύγαμε εγώ με αυτήν πεζοί για το σπίτι της».

Τα ναρκωτικά και η ενημέρωση του αδερφού

Ο 15χρονος επέστρεψε στο σπίτι του γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της 6ης Ιανουαρίου μαζί με τον ένα από τους δύο φίλους που ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Όπως ανέφερε το σπίτι του βρίσκονταν η μητέρα του με τον μεγαλύτερο αδερφό του οι οποίοι είχαν κοιμηθεί. «Ο αδερφός μου ξύπνησε και ο φίλος μου του είπε το περιστατικό. Εκείνος δεν συμφώνησε με αυτό που έκανα και νευρίασε και μου είχε πει να μην ασχοληθώ με την γκόμενα».

Σύμφωνα με την απολογία του ο 15χρονος συναντήθηκε εκείνο το βράδυ της 5ης Ιανουάριου με άλλους δύο φίλους, με τον έναν πριν το περιστατικό και με τον άλλο μισή ώρα μετά το ξυλοδαρμό. Μίλησε για τις σχέσεις με τη μητέρα του αλλά για το ρόλο του αδερφού του με τα τον θάνατο του πατέρα του.

Παράλληλα, ρωτήθηκε και εάν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών με τον ίδιο να απαντά ότι: «Συχνά έκανα χασίς μια περίοδο πέρσι το καλοκαίρι. Κάπνιζα 4–5 τσιγάρα κάνναβης την εβδομάδα. Η πρώτη παραβατική συμπεριφορά από μέρους μου εκδηλώθηκε το καλοκαίρι της Α΄ προς Β΄ Γυμνασίου όπου με έπιασαν με ένα τσιγαριλίκι και άλλη μια φορά για κλοπή – κλεπταποδοχή».