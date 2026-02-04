Σία Κοσιώνη: Προς εξιτήριο μέχρι την Παρασκευή – Η καθοριστική αξιολόγηση των γιατρών

Η Σία Κοσιώνη, που το τελευταίο διάστημα νοσηλεύεται λόγω πνευμονίας, όπως όλα δείχνουν σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι της και στους δικούς της ανθρώπους.

Σύμφωνα με το iatropedia.gr μέχρι την Παρασκευή, εκτός απροόπτου, η Σία Κοσιώνη αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Μετροπόλιταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πέμπτη (5/2/26) θεωρείται κομβική ημέρα, καθώς οι θεράποντες γιατροί θα προχωρήσουν σε συνολική αξιολόγηση της πορείας της υγείας της Σίας Κοσιώνη και θα κρίνουν εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της στο σπίτι.

Ωστόσο, η έξοδος από το νοσοκομείο δεν σηματοδοτεί και το τέλος της περιπέτειας. Η αποθεραπεία -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κατ’ οίκον, με στενή παρακολούθηση, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της.

Η πνευμονία δεν είναι μια «απλή» λοίμωξη. Πρόκειται για νόσο που μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές και σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποδειχθεί ακόμη και απειλητική για τη ζωή, ιδιαίτερα όταν ο οργανισμός καταπονείται έντονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση της γνωστής παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΙ, ο πνευμονιόκοκκος της προκάλεσε αρκετά σοβαρό πρόβλημα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία της επί μακρό χρονικά διάστημα στο Μετροπόλιταν. Παρ’ όλα αυτά, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση της υγείας της εξελίχθηκε θετικά. Ο οργανισμός της ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην αντιβιοτική αγωγή και πλέον θεωρείται ασφαλές να επιστρέψει στο σπίτι της, με τις απαραίτητες οδηγίες.

Η Σία Κοσιώνη μπήκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε λοίμωξη του αναπνευστικού, δύσπνοια και πολύ υψηλό πυρετό, τα οποία στη συνέχεια διερευνήθηκαν και οδήγησαν στη διάγνωση πνευμονίας από πνευμονιόκοκκο. Η απόφαση για νοσηλεία ελήφθη προκειμένου να υπάρξει άμεση και εντατική αντιμετώπιση, λόγω της βαρύτητας της εικόνας.

Παρέμεινε νοσηλευόμενη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για αρκετές ημέρες, διάστημα κατά το οποίο υποβλήθηκε σε φαρμακευτική αγωγή και συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Η σταδιακή βελτίωση των κλινικών της δεικτών και η θετική ανταπόκριση στη θεραπεία άνοιξαν τον δρόμο για το επικείμενο εξιτήριο.

Πηγή: iatropedia