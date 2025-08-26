Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να βάλουν «στοπ» στο έθιμο της βουτιάς – Νεαροί πέφτουν στη θάλασσα κατά την αναχώρηση πλοίου

Ένα άτυπο έθιμο που κρατάει χρόνια στη Σίκινο, είναι το «έθιμο της βουτιάς», κατά το οποίο οι μόνιμοι κάτοικοι και τα παιδιά του νησιού αποχαιρετούν τα πλοία που φεύγουν από το λιμάνι του νησιού με…. μία βουτιά στην θάλασσα!

Το έθιμο της βουτιάς, έχει καθιερωθεί στην Σίκινο, και πλέον αποτελεί «σήμα κατατεθέν» του νησιού. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεκάδες παιδιά – και μεγάλοι όπως φαίνεται – συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι για να αποχαιρετήσουν τους τουρίστες που πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στον τόπο τους.

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που ξεμακραίνει από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Φυσικά, σαν απάντηση, οι καπετάνιοι του πλοίου από την πλευρά τους πατάνε την δυνατή κόρνα που έχει το καράβι, αποχαιρετώντας πίσω τους κατοίκους της Σικίνου. Μπορεί το έθιμο αυτό να φαίνεται χαριτωμένο και εντυπωσιακό, ο κόσμος όμως έχει ξεχάσει και την επικινδυνότητά του.

Λόγω του αυξημένου πλήθους που μαζεύτηκε στο λιμάνι την ώρα που έφευγε το πλοίο «Διονύσιος Σολωμός», στο λιμάνι βρίσκονταν στελέχη του λιμενικού σώματος προκειμένου να σταματήσουν τα παιδιά από το να βουτήξουν στην θάλασσα.

Παρά τις προσπάθειές τους, σε βίντεο φαίνεται ότι οι νέοι τους αγνοούν, παίζουν μαζί τους και εν τέλει καταλήγουν στο νερό, όπως ήταν το αρχικό τους πλάνο.