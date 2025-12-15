Σίκινος: Μακάβριο φινάλε για μία από τις δύο αγνοούμενες από το 2024 Γαλλίδες – Εντοπίστηκαν τα οστά της μίας

Τραγικό τέλος στην αγωνία για τη μία από τις δύο αγνοούμενες τουρίστριες στη Σίκινο μπήκε με τον εντοπισμό μίας σορού που ανήκει στη γυναίκα από τη Γαλλία που είχε εξαφανιστεί.

Τα ίχνη των δύο γυναικών από τη Γαλλία, μίας 73χρονης και μία 64χρονης, που εξαφανίστηκαν όταν είχαν πάει για πεζοπορία στη Σίκινο, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες που διήρκεσαν μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, ο σκελετός της γυναίκας εντοπίστηκε στη Σίκινο, σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή του νησιού, από δύο κυνηγούς που περνούσαν τυχαία από το σημείο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ο οποίος προχώρησε χωρίς καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανθρώπινος σκελετός ανήκει σε μία από τις δύο γυναίκες από τη Γαλλία, που είχαν εξαφανιστεί στις τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησί, χωρίς έκτοτε να έχουν δώσει σημεία ζωής.

Η ταυτοποίηση προέκυψε από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως πορτοφόλι και τσάντα.

Μετά τον εντοπισμό, κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη νέα επιχείρηση έρευνας με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες που διήρκεσαν μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Οι εξελίξεις αναμένεται να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που είχε μείνει στο σκοτάδι, χωρίς απαντήσεις.